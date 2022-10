Η Disney κυκλοφόρησε τη νέα της ταινία κινουμένων σχεδίων Reflect, στην οποία πρωταγωνιστεί η πρώτη ηρωίδα με παραπάνω κιλά! Επιτέλους, ένα παιδικό που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και τονίζει σε όλους μας πως τα πρότυπα ομορφιάς δεν έχουν καμία σημασία.

Το Reflect είναι μια ταινία μικρού μήκους της Disney+ για «μια χορεύτρια μπαλέτου [που ονομάζεται Bianca] και «”παλεύει” με το ίδιο της το είδωλο στον καθρέφτη, ξεπερνώντας την αμφιβολία και τον φόβο και διοχετεύοντας προς τα έξω την εσωτερική της δύναμη και χάρη».

Το Reflect είναι μέρος της σειράς ταινιών Short Circuit της Disney, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την εικόνα του σώματος και τη σημασία της ανάπτυξης και της προστασίας της αυτοεκτίμησης.

An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. 🩰 🎆 pic.twitter.com/c0gw5U4ecc