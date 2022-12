Και καθώς ο Δεκέμβρη πλησιάζει σιγά-σιγά στο τέλος του, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια αναδρομή στον κόσμο του σινεμά. Η χρονιά που αφήνουμε πίσω μας αποτέλεσε το ορόσημο για την επιστροφή μας στις κινηματογραφικές αίθουσες, μετά από σχεδόν δυο χρόνια απομάκρυνσης, εξαιτίας της πανδημίας. Ποιες είναι όμως οι καλύτερες ταινίες για το 2022;

Αν και η φετινή χρονιά θεωρείται μια από τις λιγότερο αντιπροσωπευτικές για το καλό πρόσωπο του σινεμά, υπήρξαν και ορισμένα blockbuster που ξεχώρισαν. Τόσο το Top Gun: Maverick όσο και ο Batman κατάφεραν να ξεχωρίσουν, ενώ η επιστροφή του Avatar άξιζε την πολύχρονη αναμονή. Πάμε όμως να κάνουμε ένα recap των ταινιών του 2022 που πραγματικά μας κέντρισαν την προσοχή.

Οι καλύτερες ταινίες του 2022

Top Gun: Maverick

Σε μια ταινία που διαδραματίζεται 35 χρόνια μετά το αρχικό Top Gun, ο Tom Cruise επιστρέφει ως Pete “Maverick” Mitchell. Δεν είναι πια ο έξυπνος νεαρός που το παίζει καμπόσος, αλλά εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος ιπτάμενος. Καλείται να επιστρέψει στο επίλεκτο πρόγραμμα του Top Gun, αυτή την φορά για να εκπαιδεύσει το φρέσκο αίμα πιλότων για μια τολμηρή αποστολή. Βρίσκεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, με την παλιά αγάπη του για την Penny (Jennifer Connelly), καθώς και με τον θάνατό του. Το Top Gun: Maverick είναι σχεδόν πρωτόγνωρο στην κατηγορία του. Μια συνέχεια νοσταλγίας που δεν μοιάζει ωστόσο με μια φτηνή προσπάθεια ξαναζεσταμένου φαγητού. Αντίθετα, ολοκληρώνει την ιστορία του Maverick με έναν ικανοποιητικό τρόπο που προσθέτει βάθος και διάσταση στον χαρακτήρα, λέγοντας μια ιστορία που είναι δική του.

The Woman King

Ενώ τα ιστορικά έπη έχουν αναζωπυρωθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξαν πολλές προσπάθειες μεγάλου προϋπολογισμού αφιερωμένες στην ιστορία της αφρικανικής ηπείρου. Η Γυναίκα Βασιλιάς διόρθωσε αυτήν την παράβλεψη, με τη Viola Davis να πρωταγωνιστεί ως Nanisca, η στρατηγός του αποκλειστικά γυναικείου αμυντικού στρατού της Dahomey, των Agojie. Η πλούσια σε δράση κυκλοφορία έκανε την ανατρεπτική gender περιστροφή του The Northman. Η ταινία ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του box office και ξεχώρισε για τις ερμηνείες από την Davis και τον Mbedu.

Tár

Η καλύτερη ταινία της χρονιάς είναι αρκετά απαιτητική και συναρπαστική, ενώ διαθέτει και μια αριστοτεχνική ερμηνεία. Είναι το Tár ταινία τρόμου; Θρίλερ; Σατυρικό αριστούργημα; Ναι, ναι, και ναι. Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Todd Field (In the Bedroom, Little Children) επιστρέφει μετά από μια πολυετή απουσία από τον κινηματογράφο με το Tár, ένα εκπληκτικό δράμα για την παγκοσμίου φήμης μαέστρο Lydia Tár (Cate Blanchett), της οποίας ο κόσμος διαλύεται. Ζώντας σε έναν αυστηρά ελεγχόμενο κόσμο που δημιούργησε η ίδια, η Lydia βρίσκεται στο απόγειό της, αλλά μια χαοτική αποκάλυψη απειλεί να τα καταστρέψει όλα. Το Tár απαιτεί την προσοχή σου με σκηνές που συχνά αποκαλύπτονται μόνο εκ των υστέρων, και αυτό είναι που το κάνει υπέροχο. Το ταξικό άγχος, τα κρυμμένα μυστικά και οι αγώνες εξουσίας δημιουργούν έναν ισχυρό συνδυασμό. Το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό, θανατηφόρο και αξίζει να το δεις.

Triangle of Sadness

Η σάτιρα του Σουηδού σκηνοθέτη Ruben Östlund είναι θορυβώδης, ζοφερή και συνδεδεμένη με το σύνθημα «Eat the Rich». Ξεκινά στον κόσμο του μόντελινγκ (το «τρίγωνο της θλίψης» είναι μια περιοχή ανάμεσα στα φρύδια που συχνά μπερδεύεται από πλαστικούς χειρουργούς), αλλά σύντομα βρισκόμαστε σε ένα πολυτελές γιοτ που κατοικείται από τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα είναι τρελά. Το Triangle of Sadness αντλεί τα πάντα, από τα ρωμαϊκά vomitoriums μέχρι τον Lord of the Flies, σουβλίζοντας με την ίδια δύναμη αυτούς που βγάζουν τα χρήματά τους χωρίς ενδοιασμούς και εκείνους που δεν έχουν το θάρρος της πεποίθησής να κάνουν οτιδήποτε γι’ αυτό. Είναι συχνά χονδροειδές, αμβλύ και πολύ, πολύ 2022.

She said

Οι δημοσιογράφοι των New York Times, Megan Twohey και Jodi Kantor, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Harvey Weinstein το 2017, έγραψαν ένα λαμπρό βιβλίο το 2019 καταγράφοντας όλη την ιστορία. Η κινηματογραφική μεταφορά του She Said ακολουθεί με έξοχο τρόπο την αισθητική του βιβλίου, με την Carey Mulligan και τη Zoe Kazan να πρωταγωνιστούν ως Twohey και Kantor. Μια νηφάλια και επιδέξια ταινία, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αποκαλυφθεί μια ιστορία όπως αυτή και τι βάρος κουβαλάνε οι δημοσιογράφοι. Το She Said είναι η ιστορία δύο γυναικών που δεν έχουν πέσει άμεσα θύματα του άντρα που ερευνούν, αλλά ζουν, σε μια κουλτούρα που καλλιεργεί και άλλους σαν αυτόν. Και κεντράρει στις γυναίκες, αντί στον θύτη τους, σπρώχνοντας τον τελευταίο όσο περισσότερο γίνεται εκτός οθόνης.

Avatar: The way of water

Το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water αποδείχτηκε ότι άξιζε την αναμονή, με τον James Cameron να προσφέρει θέαμα έξω από αυτόν τον κόσμο και δράση που τραβάει την προσοχή στη συνέχεια της ταινίας του Avatar του 2009. Μετρώντας περισσότερο από μια δεκαετία μετά το Avatar, το The Way of Water ακολουθεί τους Jake Sully (Sam Worthington) και Neytiri (Zoe Saldaña) καθώς αυτοί και τα παιδιά τους παλεύουν να επιβιώσουν όταν οι άνθρωποι επιστρέψουν για να αποικίσουν ξανά την Πανδώρα. Αν και η πλοκή του The Way of Water μπορεί να ακούγεται χιλιοειπωμένη, ο Cameron το επανορθώνει με μερικές πραγματικά συναρπαστικές σκηνές δράσης, μαζί με ένα ακόμα πιο αξιαγάπητο πολιτικό μήνυμα

Glass Onion

Ο Benoit Blanc έχει να λύσει άλλο ένα μυστήριο δολοφονίας στην ακαταμάχητη συνέχεια του Rian Johnson στο Knives Out. Όπως και στην πρώτη ταινία, οι ύποπτοι είναι μια κλίκα πλουσίων Αμερικάνων, αλλά αυτή τη φορά είναι μεγιστάνες της τεχνολογίας και influencers των social media (Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monaie, Dave Bautista) που χαλαρώνουν σε ένα ιδιωτικό ελληνικό νησί. Η περιστροφική πλοκή δεν είναι τόσο έξυπνη όσο η τελευταία του Johnson, αλλά ο συγγραφέας-σκηνοθέτης έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κάνει τα πάντα στο Glass Onion τόσο μεγάλα, αστεία και πολύχρωμα.

The Batman

Η DC μπορεί να έχει ακόμα λίγη δουλειά να κάνει με το σύμπαν της, αλλά η επιλογή του Matt Reeves να ζωντανέψει έναν νέο Batman με δική του κινηματογραφική οπτική αποδείχθηκε εξαιρετική κίνηση. Βρήκε έναν νέο τρόπο εξιστορηθεί την χιλιοειπωμένη ιστορία του Bruce Wayne, παραλείποντας το original story για να αφηγηθεί έναν ήρωα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, ενώ ακόμα σκοντάφτει. Ο Robert Pattinson είναι εξαιρετικός ως ο Batman, στοιχειωμένος από το παρελθόν του, αλλά ανακαλύπτει τι πρέπει να κάνει στο μέλλον. Ο Paul Dano είναι κατάλληλα ανατριχιαστικός ως Riddler-δολοφόνος κατά συρροή, η Zoe Kravitz διοχετεύει εξυπνάδα και ενέργεια ως Catwoman, ενώ ο Colin Farrell είναι σχεδόν αγνώριστος.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Πιθανότατα δεν έχεις δει ποτέ έναν Πινόκιο που χορεύει για τον Μουσολίνι, αλλά η σκοτεινή και συναρπαστική, άποψη του Guillermo del Toro στην κλασική ιστορία της μαριονέτας που γίνεται αληθινό αγόρι έχει πολλά να διδάξει. Με φωτεινές, έντεχνα σχεδιασμένες μαριονέτες και τα εκθαμβωτικά κινούμενα σχέδια stop-motion, αυτός και ο συν-σκηνοθέτης Mark Gustafson δημιουργούν ένα Geppetto του οποίου ο μικρός γιος σκοτώνεται από μια βόμβα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεκαετίες αργότερα, σε κατάσταση μεθυσμένης θλίψης, σκαλίζει τον Πινόκιο, ένα πλάσμα γεμάτο χαρά. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο σκοτεινή εκδοχή της ιστορίας, αλλά αξίζει κάθε λεπτό παρακολούθησης.

Wakanda Forever

Ακόμη και τα μεγαλύτερα franchise ταινιών μπορούν να υποστούν τις πιο τραγικές απώλειες. Ο θάνατος του Chadwick Boseman από καρκίνο το 2020 άφησε τον κόσμο χωρίς ένα από τα συναρπαστικά του ταλέντα και το Marvel Universe χωρίς έναν από τους ήρωές του. Ο συγγραφέας/σκηνοθέτης Ryan Coogler μάζεψε τα κομμάτια για να ασχοληθεί με μεγαλύτερα θέματα, όπως η θλίψη και η κληρονομιά στο Black Panther: Wakanda Forever. Με άφθονη χάρη, η ταινία γεμίζει μια συναισθηματική κατάπληξη καθώς η Wakanda πλημμυρίζει από τον εξίσου απομονωμένο Talokan. Καθώς το MCU στέφει έναν νέο Μαύρο Πάνθηρα και προχωρά στο μέλλον, ένα κυρίαρχο βασίλειο διατηρεί το εχθρικό πρόσωπό του μπροστά στον εξωτερικό κόσμο.

