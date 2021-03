Η νέα έκθεση του Μουσείου Van Gogh με τίτλο «Here to Stay. A decade of remarkable acquisitions and their stories» ξεχωρίζει για τα σπουδαία έργα που περιλαμβάνει, και τώρα είναι διαθέσιμη για online περιήγηση μέχρι η πανδημία να επιτρέψει στα μουσεία να ανοίξουν ξανά στην Ολλανδία, αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

vangoghmuseum.nl

Στην έκθεση παρουσιάζονται μερικά απ΄ τα πιο σπουδαία έργα τέχνης που έχει αποκτήσει το μουσείο τα τελευταία χρόνια και εξηγεί το γιατί!

Η εικονική περιήγηση της έκθεσης Here to Stay δεν αφορά φυσικά ολόκληρη την έκθεση, αλλά μας επιτρέπει να θαυμάσουμε μερικά απ’ τα εκθέματα με ένα κλικ απ’ τον καναπέ μας!

vangoghmuseum.nl

Όπως αναφέρει το μουσείο Van Gogh, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και ανοίξει ξανά τις πόρτες του για το κοινό, η συγκεκριμένη έκθεση θα είναι διαθέσιμη έως τις 29 Αυγούστου.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η συλλογή δεν περιέχει απλά έργα του Vincent van Gogh, αλλά και έργα από καλλιτέχνες που σχετίζονται με τον Van Gogh: Αυτούς που τον ενέπνευσαν, τους συγχρόνους του και αυτούς που ενέπνευσε ο ίδιος. Αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα το πλαίσιο, τα έργα αλλά και την εποχή του Vincent van Gogh.

Ανάμεσα στα ονόματα που συναντάμε στην έκθεση είναι εκείνα των Edvard Munch, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet και Edgar Degas, αλλά και λιγότερο γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Henri Guérard και Adolphe Appian.

Εκτός από τα ίδια τα έργα τέχνης, οι ιστορίες πίσω απ’ αυτά, αλλά και ο λόγος που φιλοξενούνται στο μουσείο διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Οι επιμελητές προσφέρουν μια ματιά behind the scenes, εξηγούν γιατί ένα μουσείο συλλέγει έργα και γιατί είναι τόσο σημαντικό τα μουσεία να συνεχίσουν να το κάνουν.

Επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου Van Gogh και ξεκίνα την online περιήγηση στην έκθεση!

