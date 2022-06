Στο Netflix υπάρχει μια πληθώρα από σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις, με πολλά από αυτά είναι παραγωγές της ίδιας της πλατφόρμας. Ανάμεσά τους σίγουρα ξεχωρίζουν αυτά στα οποία πρωταγωνιστούν οι αγαπημένοι μας celebrities και μάλιστα όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί. Το Netflix αρέσκεται σε παραγωγές που σκαλίζουν τις ζωές των διασήμων και προσπαθούν να εξηγήσουν την προσωπικότητά τους, να ρίξουν φως στην ζωή και το θάνατό τους και να παρουσιάσουν μία άλλη τους πλευρά που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

5 ντοκιμαντέρ με διάσημους που αξίζει να δεις στο Netflix

Britney VS Spears

To ντοκιμαντέρ σε Erin Lee Carr ακολουθεί την γνωστή τραγουδίστρια Britney Spears στην ζωή και την καριέρα της κατά τα χρόνια της κηδεμονίας της από τον πατέρα της. Η Britney Spears βρισκόταν για πολλά χρόνια υπό τον αυστηρό έλεγχο του πατέρα της τόσο στην καριέρα όσο και στην προσωπική της ζωή με ολέθρια αποτελέσματα για την ψυχική της υγεία. Η απάνθρωπη κηδεμονία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021 και η τραγουδίστρια κατάφερε να πάρει πίσω την ζωή της

27 Gone Bad

Ίσως το πιο ολοκληρωμένο και συμπεριληπτικό ντοκιμαντέρ του Netflix για τις ζωές και τους θανάτους των διάσημων που έφυγαν άδοξα στα 27 τους χρόνια. Το γνωστό και μακάβριο “Club 27” έχει για μέλη του stars που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό όσο ήταν στη ζωή και ο χαμός τους σόκαρε όλο τον κόσμο. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στους πιο διάσημους του club, τον Brian Jones, τον Jimi Hendrix, τον Janis Joplin, τον Jim Morrison, τον Kurt Cobain και την Amy Winehouse.

John Lennon: Love is all you need

Εάν αγαπάς τον John Lennon αυτό είναι το μόνο ντοκιμαντέρ που πρέπει να δεις. Αυτή η παραγωγή του Netflix περιλαμβάνει εμπεριστατωμένες αναφορές από τις συζύγους του Yoko Ono και Cynthia Lennon, τον γιο Julian Lennon και πολλές συνεντεύξεις με τον ίδιο τον John που δεν είχαμε ξαναδεί. Μέσα από σπάνια πλάνα, μαθαίνουμε για την άνοδο του με τους Beatles, το διαζύγιό του από τη Cynthia, την πρώτη του συνάντηση με τη Yoko, τον χωρισμό του συγκροτήματος και την απόφασή του να γίνει σόλο καλλιτέχνης και υπέρμαχος της παγκόσμιας ειρήνης. Το Lennon: Love is All You Need αιχμαλωτίζει έναν από τους πιο σημαντικούς μουσικούς του εικοστού αιώνα με μερικές πραγματικά μοναδικές συνεντεύξεις και πλάνα από τα πιο κοντινά του πρόσωπα.

Biggie: I Got a Story to Tell

O Notorious Big (Biggie Smalls) ήταν μια από τις σημαντικότερες μορφές της rap σκηνής κατά την δεκαετία του 90′ που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη και την διάδοση αυτού του είδους μουσικής παγκοσμίως. Ο ράπερ που άλλαξε τα δεδομένα στην βιομηχανία του hip hop έφυγε άδοξα στα 24 του χρόνια αφήνοντας πίσω του έναν θρύλο. Το ντοκιμαντέρ του Netflix περιλαμβάνει σπάνια πλάνα που γυρίστηκε από τον καλύτερο φίλο του Christopher Wallace, Damion “D-Roc” Butler, και συνεντεύξεις με τους στενότερους φίλους και την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας μια πλευρά του Biggie Smalls που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ.

Diana Princess of Wales: A Celebration of a Life

Πολλά ντοκιμαντέρ έχουν γυριστεί για την ζωή, το έργο και το άδικο τέλος της “πριγκίπισσας του λαού” που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη. Η παραγωγή του Netflix είναι ένας σύντομος τρόπος να γνωρίσεις μέσα σε μία ώρα το μεγαλείο ψυχής της θλιμμένης πριγκίπισσας και την προσφορά της στον κόσμο Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε αρχεία που δεν είχαν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας ενώ παρουσιάζει νέες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατό της.

