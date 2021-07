Ο μήνας ξεκίνησε καυτός, αυτό όμως δεν πτόησε καθόλου το ορμητικό metal ξέσπασμα των Suicidal Angels με το οποίο ολοκληρώθηκε το Urban Athens Festival. Τη Δευτέρα 5 του μήνα , η Μελίνα Κανά , με αναδρομές αλλά και σύγχρονη όσο ποτέ, μας υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική βραδιά με τις μεγάλες επιτυχίες της αλλά και τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο της. Συνοδοιπόροι της θα είναι οι Γιώργης και Νίκος Στρατάκης . Μια μέρα μετά, η πιο αχτύπητη τετράδα του ελληνικού πενταγράμμου, οι Δάκης, Μαντώ, Κώστας Μπίγαλης και Πωλίνα μας δροσίζουν με «γρανίτα από ντισκοτέκ» στην πιο feelgood συναυλία του φετινού καλοκαιριού. Στις 7 Ιουλίου , ο Βέλγος «αρχιτέκτων του μινιμαλισμού» – κατά κόσμον Wim Mertens – επιστρέφει… αναπόφευκτα για να μας παρουσιάσει τις μαγευτικές συνθέσεις του στο πλαίσιο της περιοδείας του “Inescapable Tour”. Στη συνέχεια, οι MEΛΙSSES , το πιο δημοφιλές συγκρότημα της χώρας, επιστρέφει ξανά στην Τεχνόπολη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και θετικά vibes. Την Παρασκευή 9 Ιούλιου , η ΣΤΕLLA , ή αλλιώς η πιο χαρακτηριστική γυναικεία φωνή της ελληνικής electro pop, μας συστήνει για πρώτη φορά live τον καινούριο της δίσκο The Break που κυκλοφόρησε από την καναδική Arbutus Records. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Jef Maarawi . Psychedelic rock από τον Βορρά έχει το πρόγραμμα για το Σάββατο 10 Ιουλίου , οπότε και υποδεχόμαστε on stage τους Naxatras ! Η μπάντα φέρνει μαζί της από τη Θεσσαλονίκη δυναμικά ρυθμικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες και ταξιδιάρικα κιθαριστικά σόλο, όλα εμποτισμένα με μία μαγευτική 70s ατμόσφαιρα και αισθητική.

