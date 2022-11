Έχει απομείνει περίπου 1,5 μήνας για να αποχαιρετήσουμε μια για πάντα το 2022 και οι δημοφιλείς πλατφόρμες έχουν ήδη ανακοινώσει τις σειρές του 2023. Netflix, DISNEY+, HULU, HBO max και PRIME VIDEO έχουν ήδη ξεδιπλώσει τα χαρτιά τους με την μάχη να αναμένεται ιδιαίτερα δυνατή.

Οι streamers έχουν ανανεώσει το περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους για την νέα χρονιά με όλους εμάς να μην περιμένουμε την ώρα. Παλιές αγαπημένες σειρές έρχονται με νέες σεζόν αλλά και ολοκαίνουργοι τίτλοι που υπόσχονται να καθηλώσουν.

Οι σειρές του 2023 από όλες τις πλατφόρμες

Netflix

3 Body Problem

Ως το πρώτο μεγάλο έργο από τους showrunners David Benioff και D.B. Weiss από τότε που ολοκληρώθηκε το «Game of Thrones», το επιστημονικής φαντασίας «3 Body Problem» θα είναι ένα σημαντικό τηλεοπτικό γεγονός υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Είμαστε μόνοι στο σύμπαν; Είναι ένα ερώτημα που θέτει η ανθρωπότητα στον εαυτό της για γενιές και πρόκειται επιτέλους να απαντηθεί μέσα από την σειρά. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα 3 Body Problem του Κινέζου συγγραφέα Liu Cixin, ο Woo περιγράφει την ιστορία της ανθρωπότητας από το σημείο της πρώτης επαφής με έναν εξωγήινο πολιτισμό μέχρι το τέλος του σύμπαντος.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Ένα prequel επιτυχίας του Netflix, το «Queen Charlotte» θα επιχειρήσει να μετατρέψει μια επιτυχημένη σειρά σε ένα franchise. Αν και φαίνεται αμφίβολο το «Queen Charlotte» να αγγίξει τα νούμερα τηλεθέασης του «Bridgerton», η πλατφόρμα θα το επιχειρήσει.

Διαδραματίζεται στην ίδια εποχή με το Bridgerton του Netflix. Είναι η ιστορία της πνευματώδους και ξεροκέφαλης βασίλισσας Charlotte (India Amarteifio) και του George (Corey Mylchreest), του άντρα που θα παντρευτεί και θα μεγαλώσει μαζί του 15 παιδιά.

The Witcher σεζόν 3

Ενώ το “The Witcher” S2 έπεσε κάτω από την τηλεθέαση για την πρώτη του σεζόν (η οποία εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 10 αγγλόφωνων εκπομπών με τις περισσότερες προβολές του Netflix), το έπος φαντασίας παραμένει ένας σημαντικός τίτλος και βασικό παιχνίδι franchise για το Netflix.

Extraction 2

Η πρώτη ταινία, με τον πρωταγωνιστή της Marvel, Chris Hemsworth, ως μισθοφόρο των μαύρων επιχειρήσεων, εξακολουθεί να κατατάσσεται στις ταινίες με τις περισσότερες προβολές στο streamer. Το “Extraction 2” θα χρησιμεύσει ως μια ενδιαφέρουσα δοκιμή για το εάν οι συνέχειες των ταινιών του Netflix, μπορούν να κερδίσουν το κοινό.

DISNEY+

Secret Invasion

Ένα από τα πιο αναμενόμενα έργα της Marvel που έρχονται τον επόμενο χρόνο είναι η σειρά Disney+ Secret Invasion. Ο τίτλος αναφέρεται σε ένα σεισμικό γεγονός στο σύμπαν της Marvel, το οποίο έλαβε χώρα στη μίνι σειρά Invasion με οκτώ μέρη το 2008.

Peter Pan & Wendy

Το «Peter Pan & Wendy», ένα remake σε ζωντανή δράση ενός από τα πιο αγαπημένα παραμύθια της Disney. Μπήκε στη λίστα του VIP+ με το πιο αναμενόμενο περιεχόμενο ροής πέρυσι, όταν ήταν ακόμη προγραμματισμένο για το 2022. Φαίνεται ότι το 2023 θα δούμε επιτέλους την κυκλοφορία της ταινίας.

HULU

Only Murders in the Building σεζόν 3

Ήδη μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Hulu, η θρυλική κωμωδία μυστηρίου “Only Murders in the Building” φαίνεται ότι κατάφερε να αυξήσει το κοινό της με τη φετινή δεύτερη σεζόν. Είναι πιθανό το “Only Murders” να μην έχει κορυφωθεί ακόμα. Η σειρά κέρδισε πολλές υποψηφιότητες στα φετινά Emmy για την πρώτη της σεζόν.

Tiny Beautiful Things

Το Hulu θα δημιουργήσει την δραματική σειρά οκτώ επεισοδίων που βασίζεται στο best-seller βιβλίο, Tiny Beautiful Things.

HBO MAX

The Last of Us

Βασισμένη στο δημοφιλές μετα-αποκαλυπτικό παιχνίδι της Sony (το αρχικό «Last of Us» κατατάσσεται μεταξύ των παιχνιδιών PlayStation με τις μεγαλύτερες πωλήσεις την τελευταία δεκαετία), η σειρά είναι επίσης έτοιμη να γίνει μεγάλη επιτυχία για το HBO, αν και σίγουρα θα πρέπει να κερδίσει μερικούς σκεπτικιστές, δεδομένου ότι οι διασκευές βιντεοπαιχνιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση.

And Just Like That… σεζόν 2

Η πρώτη σεζόν του remake του «Sex and the City», «And Just Like That…», δεν ήταν ακριβώς αγαπητή από κριτικούς και θεατές. Ωστόσο, η σειρά προφανώς απέδωσε και διατήρησε αρκετή τηλεθέαση για να επιστρέψει στο HBO Max με δεύτερη σεζόν.

PRIME VIDEO

Gen V

Το “Gen V” είναι τεχνικά το δεύτερο spinoff της επιτυχίας της Amazon «The Boys». Η σειρά διαδραματίζεται στο μοναδικό κολέγιο της Αμερικής αποκλειστικά για νεαρούς ενήλικες υπερήρωες. Το Gen V εξερευνά τις ζωές των νεαρών με υπερφυσικές δυνάμεις.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News