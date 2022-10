Η γιορτή του σινεμά είναι γεγονός. Την Πέμπτη στις 27 Οκτωβρίου η χώρας μας γιορτάζει τον κινηματογράφο με τον καλύτερο τρόπο. Αν έχεις κανονίσει κάτι απλά ακύρωσε το, γιατί η μέρα είναι αφιερωμένη στις ταινίες. Όλοι οι κινηματογράφοι σε ολόκληρη την Ελλάδα θα υποδεχτούν εκείνη την μέρα τους σινεφίλ με την τιμή του εισιτηρίου να είναι τα 2€.

Ναι σωστά διάβασες! Με την γενική είσοδο στα 2€ είναι η κατάλληλη ευκαιρία να αφήσεις τον καναπέ σου και το Netflix και να ζήσεις την μαγεία του σινεμά.

Γιορτή του σινεμά: Οι ταινίες που θα προβληθούν

FEELGOOD

Η πρόσκληση (The invitation)

Κοίτα τους πώς τρέχουν (See how they run)

Εκεί που ζούμε

Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες

Το τρίγωνο της θλίψης (The triangle of sadness)

TANWEER

Πνεύμα από σπίτι (Finnick)

Ο χαμένος Βασιλιάς (The Lost King)

H DC ΛΕΓΕΩΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ-ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ (DC LEAGUE OF SUPER-PETS)

Το φως του διαβόλου (Prey for the Devil)

Καρό Νίντζα: Επικίνδυνη αποστολή (Checkered Ninja 2)

BLACK ADAM

TULIP

Εισιτήριο στον Παράδεισο (Ticket to Paradise)

Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου (The rise of Gru)

Η τελευταία νύχτα με τις μάσκες (Halloween Ends)

ODEON

Ο κοτολαγός και το χάμστερ του σκότους (Chickenhare and the hamster of darkness)

Tad, Η ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ (Tad the lost explorer and the curse of the Mummy)

Ο Άγνωστος (The Stranger)

Χαμογέλα (Smile)

EO

ONE FROM THE HEART

Για την Κιάρα (A Chiara)

ROSEBUD

Παγίδα (Hudas Salon)

Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού (Le Trésor du Petit Nicolas)

Ουπς 2! Ο Νώε ξαναέφυγε…

WEIRDWAVE

France

Την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, όλοι ραντεβού στο σινεμά για να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας blockbuster μόνο με 2€.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News