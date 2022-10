Όταν είσαι σε mood να δεις κάτι χαλαρό για να περάσει ευχάριστα η ώρα, μια ρομαντική comedy ή ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σου σειρά, είναι αυτό που χρειάζεσαι. Τι γίνεται, όμως, αν είναι μία από εκείνες τις μέρες που νιώθεις ότι ο κόσμος σου καταρρέει και το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να τυλιχτείς με μια κουβέρτα στον καναπέ και να αφήσεις τα δάκρυά σου να τρέξουν; Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεσαι σίγουρα περισσότερο συναισθηματικό βάθος. Κάτι που μπορεί να σου προσφέρουν πολύ θλιβερές αλλά συνάμα ρομαντικές ταινίες.

Τα ράφια του Hollywood είναι γεμάτα από ταινίες με τραγικά love stories. Εμείς συγκεντρώσαμε τις αγαπημένες μας λυπητερές ιστορίες αγάπης για εκείνα τα βράδια που χρειάζεσαι να ξεφύγεις από τις σκέψεις σου και να απαλύνεις την δικιά σου πονεμένη καρδία. Ιστορίες γεμάτες με παθιασμένες αλλά δυσλειτουργικές σχέσεις και απροσδόκητη τραγωδία, που σου υπόσχονται ότι θα νιώσεις όλα τα συναισθήματα.

Αυτές είναι λοιπόν οι καλύτερες θλιβερές ρομαντικές ταινίες που θα σε συγκινήσουν και θα σου χαρίσουν δυνατές στιγμές κλάματος.

Μια λίστα με τις καλύτερες, πραγματικά, ρομαντικές ταινίες

A walk to remember

Σαν μία από τις κλασικότερες ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών, βρίσκεται αντάξια στην κορυφή της λίστας. Προσωπική μου αγαπημένη, καθώς όσες φορές κι αν την έχω δει πάντα καταλήγω με δάκρυα στα μάτια. Άλλωστε, από ταινία του Nikolas Sparks δεν θα μπορούσες να περιμένεις τίποτα λιγότερο. Η Mandy Moore πρωταγωνιστεί ως Jamie Sullivan, ένα σεμνό κορίτσι που βρίσκεται στο περιθώριο από τους συμμαθητές της. Από την άλλη πλευρά ο Landon Carter (Shane West) είναι ακριβώς το αντίθετο: Είναι επαναστάτης, δημοφιλής και δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει τίποτα απολύτως στον κόσμο. Όταν οι δρόμοι αυτών των δυο starcrossed lovers θα ενωθούν, θα μας χαρίσουν μια ιστορία γεμάτη πάθος, νεανικό έρωτα αλλά και πολύ συγκίνηση.

A star is born

Σε αυτό το remake του κλασικού παραμυθιού, πρωταγωνιστεί ο Bradley Cooper ως γερασμένος ροκ σταρ με πολλούς δαίμονες και η Lady Gaga, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια με πολύ ταλέντο. Οι δυνατές ερμηνείες της Gaga, σίγουρα μας χάρισαν μερικά ασυναγώνιστα τραγούδια, ενώ η ίδια στάθηκε αντάξια σε ένα ρόλο έκπληξη για την καριέρα της. Από την άλλη πλευρά ο Cooper έδωσε μια σέξι νότα στην ταινία, συμπληρώνοντας το πακέτο μιας αξέχαστης ρομαντικής ταινίας. Όσο για το σπαραχτικό τέλος, είναι σίγουρο ότι θα σε ταρακουνήσει.

The Fault in Our Stars

Η ταινία αυτή αποτελεί μια διασκευή του μυθιστορήματος του John Green. Αυτή η δακρύβρεχτη ιστορία ακολουθεί την έφηβη Hazel Grace Lancaster, την οποία υποδύεται η Shailene Woodley, καθώς παλεύει με τον καρκίνο. Σε μια μάλλον τυχαία συνάντηση, η Hazel βρίσκεται μπλεγμένη στον κόσμο του Augustus Waters, τον οποίο υποδύεται ο Ansel Elgort. Οποιαδήποτε ταινία βασίζεται στον εφηβικό καρκίνο θα αφήσει αναπάντεχα την καρδιά να πονάει και αυτή η ιστορία αγάπης δεν αποτελεί εξαίρεση.

Me Before You

Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Αγγλίδας συγγραφέα Τζότζο Μόγιες δεν είναι μόνο μία ρομαντική ταινία, αλλά είναι επίσης μια εξέταση του τι σημαίνει να ζεις. Η Λουίζα Κλαρκ (Emilia Clarke) προσλαμβάνεται για να φροντίζει τον Γουίλ Τρέινορ (Sam Claflin), ο οποίος μένει παράλυτος ύστερα από ένα ατύχημα. Ο Γουίλ είναι ψυχρός και απόμακρος, ενώ έχει χάσει κάθε ελπίδα για την ζωή του. Από την άλλη πλευρά, μέσω του Γουίλ, η Λουίζα συνειδητοποιεί ότι η δικιά της ζωή είναι εντελώς ανεκπλήρωτη. Με φόντο το υπέροχο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή η ιστορία θα σε κάνει να ανακαλύψεις ένα τραγικά ανιδιοτελές είδος αγάπης.

Titanic

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ο Τιτανικός ήταν η αρχή και ίσως το τέλος όλων των θλιβερών ρομαντικών ταινιών. Είναι μια ιστορία αγάπης μεταξύ μιας πλούσιας γυναίκας και ενός φτωχού άνδρα – μια ιστορία που είναι προορισμένη να καταλήξει σε θάνατο-. Η μουσική είναι καταπληκτική και οι ερμηνείες δυνατές. Ο Leonardo DiCaprio και η Kate Winslet έσκισαν στους ρόλους τους ως Τζακ και Ρόουζ και έτσι θα παραμείνουν για πάντα τα σύμβολα της απαγορευμένης αγάπης.

Αν υποθέσουμε ότι ψάχνεις για μια αληθινή κλασική ρομαντική ιστορία, δεν μπορείς πραγματικά να κάνεις λάθος με τον Τιτανικό. Είναι κάτι που θα θέλεις να δεις ξανά και ξανά.

Five Feet Apart

Η Stella Grant, την οποία υποδύεται η Haley Lu Richardson, και ο Will Newman, που υποδύεται ο Cole Sprouse, είναι και οι δύο ασθενείς με κυστική ίνωση που συναντιούνται ενώ βρίσκονται στο νοσοκομείο. Το τραγικό της ιστορίας είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, χωρίς να βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Ωστόσο, καθώς η Stella και ο Will, αποφασίζουν να πλησιάσουν περισσότερο, διακινδυνεύοντας και τις ζωές τους. Όσο απαγορευμένη μπορεί να είναι μια απαγορευμένη αγάπη, εδώ το διακύβευμα είναι κυριολεκτικά η ζωή και ο θάνατος.

Blue Valentine

Το Blue Valentine περιστρέφεται γύρω από τα κομβικότερα σημεία μιας σχέση: Την αρχή και το τέλος της. Ο Dean (Ryan Gosling) και η Cindy (Michelle Williams) είναι δύο νέοι που ερωτεύονται. Με συνεχόμενες εναλλαγές του χρόνου, η ταινία μας διηγείται μια δυνατή ιστορία αγάπης η οποία δεν έχει το δικό της happy end. Σε κάποιες περιπτώσεις όσο μεγάλα κι αν είναι τα συναισθήματα κάποια στιγμή τελειώνουν, κι από εκεί κι πέρα πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με την αλήθεια. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει και αυτό το κλασσικό δράμα. Μια τραγική ιστορία που μας αποδεικνύει ότι μερικές φορές οι άνθρωποι αλλάζουν και η αγάπη καμία φορά σβήνει. Η ταινία είναι μια εξαιρετικά ρεαλιστική, αλλά και σπαρακτική, ιστορία μιας σύγχρονης σχέσης στη διάρκεια πολλών ετών.

Οι ρομαντικές ταινίες αποτελούν κορυφαίο είδος στο χώρο του κινηματογράφου, χαρίζοντας μας αξέχαστες ιστορίες που μας ζεσταίνουν την καρδιά. Κάθε ρομαντική ιστορία εμπεριέχει μέσα της και κάποιο δράμα. Η αγάπη είναι περίπλοκη και έχει τις καλές αλλά και τις κακές τις στιγμές. Ο έρωτας κι η απώλεια είναι μέρος της ζωής, και ευτυχώς γι’ εμάς ο κινηματογράφος έχει εμπνευστεί από αυτό, εμπνέοντας κι εμάς μαζί.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News