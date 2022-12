Το 2022 δεν ήταν μια καλή χρονιά για τη βρετανική μοναρχία.Τόσο το ντοκιμαντέρ της Meghan και του Harry όσο και ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ συνέλαβαν, ώστε το 2022 να επικεντρωθεί γύρω από την βασιλική οικογένεια. Και η κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν του The Crown ήταν η τελευταία ώθηση για να καταστραφούν τα πράγματα. Η 5η αυτή σεζόν παρουσίασε μια εποχή που η Βρετανία έβλεπε δημοτικότητα της μοναρχία να «πέφτει», την ίδια στιγμή που η άνοδος της Νταϊάνα βρισκόταν στα σκαριά. Άλλωστε, η Νταϊάνα ήταν γνωστή ως «η πριγκίπισσα του λαού» και οι θαυμαστές ανυπομονούσαν να ξαναζωντανεύσει μέσα από το The Crown. Αν και οι καταρρεύσεις και η παράνοια της Νταϊάνα ήταν σχεδόν υπερβολικά καταθλιπτικές μερικές φορές, οι θεατές κατάταξαν το σόου στα κορυφαία της σεζόν.

