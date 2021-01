Το stand up comedy μπορεί να σου προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και αμέτρητου γέλιου με πολλές δόσεις χιούμορ γι’ αυτό κλείσε το εισιτήριο σου, κάτσε αναπαυτικά στον καναπέ και “Δες το Θετικό”! Ένα stand up coledy με προβολές livestream on deman για τις μικρές λεπτομέρειες που μας ενώνουν.

Ποιοι είναι οι κανόνες της ελληνικής ταβέρνας; Γιατί ο μεσημεριανός ύπνος είναι θρησκεία; Πως μπαίνεις σωστά στη θάλασσα το καλοκαίρι; Τι τραβάει ένας τριαντάρης σε ένα club; Τι ελληνικό έχει μια πτήση της Ryanair; Πως επιβιώνεις σε rooms to let; Ποιο είναι το πρωτόκολλο για ταξίδι με ferry boat; Γιατί η τεκίλα είναι απόφαση και όχι ποτό; Τι διαφορά έχουν τα Ρωσικά από τα Κυπριακά;