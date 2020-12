Από το ντεμπούτο του με το άλμπουμ Ραδιοπειρατής το 2003 μέχρι το Maraveyas Ilegál (2007) και από το Welcome to Greece (2009) μέχρι τη Λόλα (2012) και το Κατάστρωμα (2016), ο Μαραβέγιας δεν έχει σταματήσει να τραγουδά μικρές ιστορίες για την αγάπη και την ομορφιά του κόσμου, καταγράφοντας έτσι στιγμιότυπα της πραγματικής ζωής και συνθέτοντας ένα ιδανικό σάουντρακ με μοναδικές στιγμές για τον καθένα. Μέσα από τα τραγούδια του μας μεταφέρει με συνέπεια την αγάπη του για τις μουσικές της Μεσογείου συμπληρώνοντας διαρκώς ηχοχρώματα από διαφορετικές παραδόσεις, ρυθμούς και αναφορές σε μουσικά είδη όπως bossa nova, tango, ska, latin, reggae και folk.

you might also like