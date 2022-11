Κι όμως, δεν πρόκειται για φάρσα! Πράγματι, η τεράστια επιτυχία του Netflix, η ιστορία του κανίβαλου του Milwaukee και περιβόητου serial killer θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Netflix. Θα έχει μία βασική απώλεια όμως…τον Jeffrey Dahmer!

Φυσικά, το γεγονός αυτό μόνο έκπληξη δεν θα έπρεπε προκαλεί, δεδομένης της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε η σειρά «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», η οποία πρόκειται να φτάσει τις 1 δισεκατομμύριο ώρες προβολής μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η πρώτη σεζόν της σειράς ακολούθησε τη ζωή και τα εγκλήματα του κατά συρροή δολοφόνου Jeffrey Dahmer, τα εγκλήματα του οποίου έχουν σοκάρει παγκοσμίως. Τον Dahmer ενσάρκωσε ο Evan Peters, ενώ οι Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned και Niecy Nash είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ που σκαρφάλωσε στο νο1 του Netflix: Ποιος είναι ο άνθρωπος που έσπειρε τον τρόμο στην Αμερική;

Το Netflix δεν αποκάλυψε τι θα καλύπτουν οι δύο επιπλέον σεζόν του franchise, αλλά δήλωσε ότι «θα διηγηθούν τις ιστορίες άλλων τερατωδών μορφών που έχουν στιγματίσει την κοινωνία». Όσον αφορά την παραγωγή και τη δημιουργία συναντάμε το δίδυμο των Ryan Murphy και Ian Brennan που υπέγραψαν την επιτυχία του Dahmer.

Το «Monster» αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία, κάνοντας το ντεμπούτο του στην κορυφή τόσο του Netflix όσο και του Nielsen. Σύμφωνα με πληροφορίες του Netflix, είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής αγγλική τηλεοπτική σειρά.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσουν στο Netflix οι άλλες δύο σεζόν, ωστόσο οι πληροφορίες λένε πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σκαριά.

Τα νέα δεν σταματούν εκεί, αφού το Netflix ανακοίνωσε πως έχει παραγγείλει τη δεύτερη σεζόν και για τη δραματική σειρά The Watcher.

Το «The Watcher» βασίζεται σε αληθινή ιστορία και ακολουθεί μια οικογένεια που μετακομίζει στο σπίτι των ονείρων της, όταν ξαφνικά αρχίζει να λαμβάνει μυστηριώδη γράμματα από κάποιον που αποκαλεί τον εαυτό του ως Παρατηρητή. Στο καστ της πρώτης σεζόν συμμετέχουν οι: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind και άλλοι.

Η Bela Bajaria, επικεφαλής του Global TV του Netflix, δήλωσε: «Το κοινό δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από το Monster και το The Watcher . Η δημιουργική ομάδα των Ryan Murphy και Ian Brennan στο Monster μαζί με τον Eric Newman στο The Watcher είναι αριστοτεχνικοί αφηγητές που γοήτευσαν το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η συνεχής δύναμη αυτών των δύο σειρών οφείλεται στην ξεχωριστή πρωτότυπη “φωνή” του Ryan και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να λέμε ιστορίες στα σύμπαντα των «Monster» και «Watcher».

Following the record-breaking success of DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Ryan Murphy & Ian Brennan will create two more installments that will focus on other monstrous figures who have impacted society.



A second season of The Watcher has also been greenlit! pic.twitter.com/NmFdj6soJj