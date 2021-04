Αν είσαι λάτρης της τέχνης, τότε σίγουρα πρέπει κάποια στιγμή να επισκεφθείς το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (Metropolitan Museum of Art), γνωστό και ως Met.

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά και γνωστά μουσεία τέχνης παγκοσμίως, ιδρύθηκε στις 13 Απριλίου 1870 και το κτίριο της Fifth Avenue άνοιξε στις 20 Φεβρουαρίου 1872. Βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν και οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης. Οι συλλογές του περιέχουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης και περιλαμβάνουν ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών και μουσικών οργάνων.

Ωστόσο, αυτά είναι μόνο μερικά απ’ όσα πρέπει να ξέρεις για το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, γιατί κρύβει πολλά ακόμα που θες να μάθεις για να το γνωρίσεις καλύτερα πριν το επισκεφθείς.

Το Met δεν ήταν πάντα τόσο τεράστιο

Μπορεί να είναι μεγάλο και εντυπωσιακό, όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Αρχικά βρισκόταν σε ένα πολύ μικρότερο κτίριο στην 681 Fifth Avenue, όμως καθώς τα περιεχόμενα του Met διογκώθηκαν με την πάροδο των ετών, διάφορες προσθήκες προσαρτήθηκαν στο κτίριο και τελικά μεταφέρθηκε στην τρέχουσα τοποθεσία του.

Έχει τον δικό του ανθοπώλη που μένει στις εγκαταστάσεις

Κάθε εβδομάδα, ο Remco van Vliet, ένας Ολλανδός ανθοπώλης, του οποίου το ανθοπωλείο του πατέρα του κάποτε προμήθευε άνθη για τη βασιλική οικογένεια της χώρας, παράγει πέντε πανύψηλα μπουκέτα συνθέσεις για τη Μεγάλη Αίθουσα του Met.

Unsplash/ Enric Domas

Είναι γεμάτο από γνωστά έργα ζωγραφικής και γλυπτά

Ανάμεσα στα πολλά έργα ζωγραφικής και γλυπτικής του ιδρύματος, περιλαμβάνονται και τα εξής: Washington Crossing the Delaware του Emanuel Gottlieb Leutze, The Little Fourteen-Year-Old Dancer του Edgar Degas, Autumn Rhythm (Number 30) του Αμερικανού Jackson Pollock, και Wheat Field with Cypresses του Vincent Van Gogh.

Φιλοξενεί το αρχαιότερο πιάνο στον κόσμο

Οι συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν και χιλιάδες μουσικά όργανα, μεταξύ των οποίων είναι και το παλαιότερο πιάνο που υπάρχει στον κόσμο. Χρονολογείται από το 1720, και δημιουργήθηκε από τον Bartolomeo Cristofori – τον Ιταλό άνδρα που πιστώνεται για την εφεύρεση του πιάνου.

Ελκύει κάθε λάτρη της μόδας

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης φιλοξενεί το Met Gala, η σπουδαιότερη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση στο ημερολόγιο της μόδας, που διοργανώνεται για τους σκοπούς του Costume Institute (Ινστιτούτου Κοστουμιών) του MET. Το κοσμικό γεγονός ήταν έμπνευση της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων και ειδικής στη μόδα Έλενορ Λάμπερτ, το 1948 για να ενθαρρύνει τις δωρεές από την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης.

Μπορείς να ταξιδέψεις στον κόσμο

Μπορεί να βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη, όμως νοητά μπορείς να ταξιδέψεις σε πολλά ακόμα μέρη και πολιτισμούς, όπως σε έναν αρχαίο αιγυπτιακό ναό, σε μια αυλή του Κινέζικου Κήπου, σε ένα δωμάτιο από τα τέλη της Οθωμανικής περιόδου έως στη Δαμασκό της Συρίας.

Unsplash/ Stephen H

… ή να επισκεφθείς τον Μεσαίωνα

Μπορείς, ακόμα, να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο και να κατευθυνθείς προς το βόρειο Μανχάταν. Η γειτονιά Washington Heights φιλοξενεί το The Cloisters , έναν κλάδο του Met που φιλοξενεί τη μεσαιωνική τέχνη. Χτισμένο ως σύνολο που ενσωματώνει αρχιτεκτονικά στοιχεία από μεσαιωνικά μοναστήρια και άλλες ευρωπαϊκές τοποθεσίες, το Cloisters βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Hudson και περιβάλλεται από το καταπράσινο πάρκο Fort Tryon. Η ειδυλλιακή τοποθεσία του το καθιστά έναν δημοφιλή προορισμό για ημερήσιες εκδρομές για τους κατοίκους της πόλης.

Δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο

Με συνολικά 1.500 εργαζομένους, ετήσια έξοδα άνω των 300 εκατ. δολαρίων και προικοδότηση, κατά το αμερικανικό σύστημα, περί τα 3 δισ. δολάρια σύμφωνα με τους New York Times το MET είναι κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό, γιγαντιαίο αξιοθέατο της Νέας Υόρκης, ενώ μαζεύει και εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Ένας αρχαίος αιγυπτιακός ιπποπόταμος που ονομάζεται William είναι η μασκότ του Μουσείου

Αν και αυτό το μπλε αγαλματίδιο του ιπποπόταμου είναι αναμφισβήτητα αξιολάτρευτο, για τους αρχαίους Αιγύπτιους το τεράστιο πλάσμα ήταν πραγματική απειλή ακόμη και στη μεταθανάτια ζωή. Αυτός ο γαλαζοπράσινος μικρός ιπποπόταμος, διακοσμημένος με λωτό, βρέθηκε στο εξωτερικό έργο ενός τάφου στην Άνω Αίγυπτο με τρία από τα πόδια του σπασμένα (τώρα επισκευασμένα). Ο William συγκέντρωσε το ψευδώνυμό του σε ένα περιοδικό χιούμορ του 1931, το οποίο τον ανέφερε ως μαντείο. Από τότε, είναι η μασκότ του μουσείου – κάτι που μας έκανε να αναρωτιόμαστε για τις μασκότ άλλων μουσείων στην πόλη.

Έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες κι ούτε που το είχαμε καταλάβει

Κι όμως το Met έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, όπως στα Gossip Girl, When Harry Met Sally (1989), Keeping the Faith (2000) και The Devil’s Own (1997).

Κάνε online tour στο υπέροχο αυτό μουσείο μέσα από τις επιλογές που σου δίνει στην ιστοσελίδα του και πάρε και μια γεύση από τα παρακάτω βίντεο.

