Το «ΜΕΛΙSSES for the dogs» θα παρουσιάσουν οι καταπληκτικοί Διονύσης Ατζαράκης και Μαίρη Συνατσάκη, ενώ όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα ενισχύσουν τις δράσεις της οργάνωσης για να προσφέρει φροντίδα σε αδέσποτα και να κάνει ακόμα περισσότερες αδέσποτες ουρές να κουνηθούν από χαρά.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων θα είναι γεμάτη μουσική! Οι MEΛΙSSES, το nο1 συγκρότημα της Ελλάδας, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Save a Greek Stray στο «ΜΕΛΙSSES for the dogs», μια καταπληκτική live stream συναυλία από τον όμορφο χώρο του καταφυγίου της Save a Greek Stray.