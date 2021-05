Το σύνολο των εσόδων της υπηρεσίας Pay What You Want που είχε συνδεθεί με την πρωτοβουλία αυτή και επέτρεπε σε όλους όσοι ήθελαν να μπουν στο viva.gr και να διαθέσουν ένα ποσό της επιλογής τους, θα δοθεί αυτή τη φορά στο περιοδικό δρόμου ΣΧΕΔΙΑ .

you might also like