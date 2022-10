Το sequel της νέας ταινίας μυστηρίου του Netflix «Glass Onion: A Knives Out Mystery», δε περιλαμβάνει μόνο δολοφονίες και δράση, αλλά μας έκανε και μία πολύ ευχάριστη αποκάλυψη! Ένας χαρακτήρας έκανε το coming out του και νομίζουμε ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο αφορά την ταινία!

Ο σκηνοθέτης Rian Johnson επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, ότι ο Benoit Blanc, ο πρωταγωνιστής της ταινίας που υποδύεται ο Daniel Craig, «προφανώς» και είναι γκέι!

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της υπερπαραγωγής του 2019 φέρεται να αγγίζει την προσωπική ζωή του διάσημου ντετέκτιβ με μια σύντομη σκηνή που δείχνει ότι ο Blanc «ζει με έναν άντρα», σύμφωνα με το Insider.

Όταν ρωτήθηκε αν ο χαρακτήρας είναι γκέι, ο Johnson απάντησε, «Ναι, προφανώς και είναι»!

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αποκάλυψη του σκηνοθέτη, επικράτησε ένταση στην αίθουσα και δυσαρέσκεια.

highlights of the #glassonion press conference: kathryn hahn declaring her love for greek salads & pulling a notting hill move and rian johnson saying gay rights – benoit blanc is officially queer! when I tell you that the whole room went wild #LFF pic.twitter.com/hdBBwNDmkG