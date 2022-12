Πρεμιέρα κάνει σήμερα, Πέμπτη 1/12, η πολυαναμενόμενη ταινία με τίτλο «Κάποια μίλησε», που διηγείται τα πραγματικά γεγονότα πίσω από την δημιουργία του ανατρεπτικού κινήματος του #metoo. To «She said», όπως είναι και η επίσημη ονομασία της ταινίας, έχει ήδη λάβει θετικές κριτικές ενώ προβλέπεται να καταπλήξει το κοινό με τις οσκαρικές ερμηνείες. Μήπως ήρθε η ώρα για μια επίσκεψη στο σινεμά;

Η ταινία αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου των δημοσιογράφων των New York Times, Jodi Kantor και Megan Twohey, που αφορά την ερευνά τους γύρω από το σκάνδαλο του γνωστού παραγωγού Harvey Weinstein.

«Κάποια μίλησε»: Το τρέιλερ και η υπόθεση της ταινίας

Η Jodi Kantor και η Megan Twohey από τους New York Times αποκάλυψαν πολλές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση κατά του παραγωγού του Χόλιγουντ Harvey Weinstein. Κατηγορήθηκε για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον ηθοποιών, βοηθών παραγωγής, και άλλων υπαλλήλων της Miramax και της The Weinstein Company. Αυτοί οι ισχυρισμοί τροφοδότησαν το κίνημα #MeToo και τελικά οδήγησαν στον Weinstein να καταδικαστεί σε 23 χρόνια φυλάκιση.

«Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που σας συνέβη, αλλά μαζί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία σας για να βοηθήσουμε στην προστασία των άλλων». Μια ατάκα που χρησιμοποιήθηκε από τις δύο δημοσιογράφους για να κάνουν τον κόσμο να μιλήσει ανοιχτά και πλέον αποτελεί το μότο του #MeToo.

Ωστόσο, το «Κάποια μίλησε» δεν είναι απλώς μια ταινία για τη δημιουργία μιας υπόθεσης εναντίον του Weinstein. Αφορά επίσης την κουλτούρα του newsroom και τα βήματα της δημοσιογραφικής έρευνας που απαιτούνται για την αποκάλυψη της αλήθειας. Την ίδια στιγμή που το σενάριο πλαισιώνει το επάγγελμα ως ψυχικά επιβαρυντικό, δηλαδή πολύ μακριά από το πώς το Χόλιγουντ τείνει να απεικονίζει συνήθως τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

Οι Zoe Kazan και η Carey Mulligan πρωταγωνιστούν ως οι δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Weinstein

Τους δύο βασικούς ρόλους της Jodi Kantor και της Megan Twohey ερμηνεύουν η Zoe Kazan και η Carey Mulligan, αντίστοιχα. Η Kazan είναι γνωστή για την πρόσφατη δουλειά της στο The Big Sick (2017) και στο Clickbait (2021). Έχει λάβει υψηλούς επαίνους και υποψηφιότητες για την συμμετοχή της στα Ruby Sparks (2012) και The Big Sick. Από την άλλη πλευρά η Carey Mulligan εξακολουθεί να συγκλονίζει από την αξεπέραστη ερμηνεία της στο Promising Young Woman (2021). Κέρδισε ένα βραβείο Independent Spirit, ένα Βραβείο Επιλογής Κριτικών, ενώ ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.\

Το καστ συμπληρώνουν η Patricia Clarkson, η οποία κέρδισε πρόσφατα αναγνώριση από το Sharp Objects, καθώς και οι Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine), Samantha Morton (The Walking Dead), Tom Pelphrey, Shapiro, Jennifer Ehle, Peter Friedman και Mike Houston (Orange Is the New Black).

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News