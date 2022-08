Ο Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι έρχεται από την Άπω (μακρινή) Ανατολή, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, για να μας φέρει κοντά με την ευαισθησία του. Οσυνθέτης της αριστουργηματικής μουσικής των ταινιών «2046», «Ιπτάμενα Στιλέτα», «In the Mood for Love», «Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού», «Hannibal: Rising», Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι, σε μία και μοναδική εμφάνιση, μοιράζεται με το ελληνικό κοινό την απόλυτη μουσική αισθητική εμπειρία.

13 Σεπτεμβρίου | Συναυλία “Songs we love” με τους Jazz at Lincoln Center