Το MCU ξεκίνησε επίσημα το 2008 με τον Iron Man, αλλά δεν είναι η πρώτη ταινία της Marvel που πρέπει να παρακολουθήσεις. Αντίθετα το Captain America: The First Avenger κυκλοφόρησε το 2011 και είναι η πέμπτη ταινία από τα Marvel Studios, ωστόσο το στόρι ξεκινά το 1942 – δεκαετίες πριν από τον Iron Man

you might also like