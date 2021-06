Κατερίνα Βρανά- Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία Διάρκεια: 90’ Πότε: Τέταρτη 14 στις 21:00

… Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what.

Με τις χρυσές επιτυχίες της, τα μεγάλα της σουξέ, τα best of από τις τρεις παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», «About Sex» και «Staying Alive-Σχεδόν Πέθανα». Ραντεβού την Τέταρτη 14 στις 21:00

Η Κατερίνα Βρανά στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής γιορτάζει τα 10 της χρόνια στην κωμωδία με μια μοναδική παράσταση με τα best of των τριών παραστάσεών της.

