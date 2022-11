Στο κέντρο και στις γειτονιές, το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που σχεδιάστηκε για μικρούς και μεγάλους και έχουν επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το This is Athens και ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84, θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- δράσεις για όλη την οικογένεια, μουσικές παραστάσεις, «χριστουγεννιάτικα χωριά», πάρτι, εντυπωσιακά σόου, μία πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ομόνοιας, καθώς και πολλές γιορτινές εκπλήξεις.

