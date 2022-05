To «Κάψε το Σενάριο» είναι η μακροβιότερη ομάδα αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2012 μέσα από το ομώνυμο πρόγραμμα του MEGA παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό comedy show που εισήγαγε στην Ελλάδα μορφές κωμωδίας όπως το Stand up Comedy και το Improv.

you might also like