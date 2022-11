Τη Λέσχη Ανάγνωσης come & she δημιούργησαν οι Θέδα Καϊδόγλου και Γεωργία Σουβατζή:

Η Λέσχη Ανάγνωσης come & she πραγματοποιείται στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Books+, Πανεπιστημίου 37, στο κέντρο της Αθήνας.

Δημιουργήσαμε τη Λέσχη Ανάγνωσης come & she για να αναζητήσουμε και να αφουγκραστούμε όλες τις φωνές, τις διαφορετικές φωνές, που μας εκφράζουν βαθιά και συνολικά.