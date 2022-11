Η εμφάνιση του Elvis Presley στο The Ed Sullivan Show το 1956 δεν ήταν η πρώτη του φορά σε ζωντανή τηλεόραση. Στην πραγματικότητα, ο τραγουδιστής είχε εμφανιστεί στο The Steve Allen Show λίγους μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, ήταν στην εκπομπή του Sullivan που ο Presley αποδείχθηκε το φαινόμενο που όλοι ξέρουμε. Με ρεκόρ 82%, το τηλεοπτικού κοινό συντονίστηκε εκείνο το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου, παρά το γεγονός ότι ο Ed Sullivan δεν ήταν καν παρουσιαστής της εκπομπής!

