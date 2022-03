Λόγω των βραβείων Όσκαρ έχω μια πιο σινεφίλ διάθεση και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να φτιάξω μια λίστα από ταινίες με Όσκαρ που πρέπει να δεις και εσύ αν δεν έχεις ήδη. Βέβαια στη συνέχεια διαπίστωσα ότι κάποιες από αυτές ήταν υποψήφιες για το βραβείο όμως ανεξάρτητα αν βραβεύτηκαν ή όχι, παραμένουν εξαιρετικές ταινίες που αξίζουν πραγματικά το χρόνο μας.

Εις το όνομα του πατρός

Μια ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα αφού το σενάριο βασίστηκε στην αυτοβιογραφία “Proved Innocent: The Story of Gerry Conlon of the Guildford Four” του Τζέρι Κόνλον εξιστορεί την άδικη φυλάκιση 4 αθώων ανθρώπων που καταδικάστηκαν για τις βομβιστικές επιθέσεις του IRA σε παμπ του Γκίλντφορντ στις οποίες σκοτώθηκαν τέσσερις Βρετανοί στρατιώτες και ένας πολίτης.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις υποψήφιος για Όσκαρ και ο μοναδικός ηθοποιός που έχει βραβευτεί μέχρι σήμερα με 3 βραβεία Όσκαρ, δίνει ρεσιτάλ προσπαθώντας να αποκαταστήσει το όνομα το δικό του και του πατέρα του μέσα από το κελί της φυλακής.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός, μπαίνει τόσο πολύ στο ρόλο που υποδύεται που, όπως λένε, μοιάζει να ζει τη ζωή του χαρακτήρα ζώντας κάτω από δύσκολες συνθήκες και προσπαθώντας να κάνει μια προσομοίωση της ζωής του χαρακτήρα στη ζωή του ώστε να μπει σε αυτό που λένε «πετσί του ρόλου». Αξίζει να τη βάλεις στη λίστα σου.

Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ

Η ταινία που θα δεις σε όλες τις λίστες στο Νούμερο 1. Υποψήφια και η ίδια για Όσκαρ, ωστόσο δεν γύρισε πίσω με το χρυσό αγαλματάκι από την Ακαδημία αλλά στις καρδιές των θεατών έχει πάρει το πρώτο βραβείο. Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ και μιλά για την άδικη φυλάκιση του Άντυ για δις ισόβια.

Παρουσιάζεται η σκληρή ζωή μέσα στη φυλακές αλλά επίσης και οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στο αφιλόξενο αυτό περιβάλλον. Στο φόβο μου να μην κάνω κάποιο σπόιλερ, σταματάω εδώ, γιατί καλό είναι να μην ξέρεις τίποτα περισσότερο, το μόνο που θα πω είναι δες τη σήμερα κιόλας!

Πιάσε με αν μπορείς

Απέσπασε δύο Όσκαρ, βασισμένη σε αληθινή ιστορία! Μια πολύ ευχάριστη ταινία με ωραία μουσική και εξαιρετικές ερμηνείες και τίποτα περισσότερο από το κυνήγι της γάτας με το ποντίκι και όλους τους ευφάνταστους τρόπους που σκαρφίζεται ο Ντι Κάπριο για να ξεφύγει από τον Τομ Χάνκς. Είχα χρόνια να τη σκεφτώ αλλά σήμερα που ανέσυρα από τη μνήμη μου αγαπημένες ταινίες και ξανάδα το τρέιλερ θυμήθηκα γιατί μου άρεσε πολύ.

Το παιχνίδι της μίμησης

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και κομμάτια της βιογραφίας της ιδιοφυίας Άλαν Τούρινκ. Θεωρείται ο πατέρας των υπολογιστών αλλά και ο άνθρωπος που βοήθησε στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο με τις επιστημονικές του συνεισφορές, που όμως δεν αναγνωρίστηκαν οι πράξεις του, λόγω της απόρρητης εργασίας του. Έσπασε κώδικες και βοήθησε με τον τρόπο του στην έκβαση του πολέμου.

Ωστόσο ενώ λαμβάνεις τόνους έμπνευσης από το έργο του, παράλληλα απογοητεύεσαι με το νομικό πλαίσιο και το άδικο τέλος ενός ήρωα.

Υπηρέτριες

Απέσπασε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας. Η ταινία διαδραματίζεται στο Μισσισσιππή και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής λευκής κοπέλας και τη σχέση της με δύο μαύρες υπηρέτριες στη δεκαετία του ’60. Η ίδια είναι μία δημοσιογράφος που αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο από την πλευρά των υπηρετριών, εκφράζοντας το ρατσισμό τον οποίο αντιμετωπίζουν, εργαζόμενες σε λευκές οικογένειες.

Αυτές οι ταινίες που δείχνουν μια ολόκληρη εποχή και πράγματα που δεν ήταν καθόλου δεδομένα και τους ανθρώπους που έπρεπε να παλέψουν και να φτιάξουν το μονοπάτι και για τους υπόλοιπους, είναι ταινίες που δίνουν έμπνευση σε όλους.

Ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό

Υπάρχουν ταινίες με Όσκαρ που πρέπει να δεις και ταινίες με υποψηφιότητες για Όσκαρ που αξίζουν περισσότερο από τις πρώτες. Μου έχει τύχει να δω ταινία που βραβεύτηκε και να μην έχω συμφωνήσει καθόλου με την απόφαση αυτή, ενώ άλλες ταινίες να τις βλέπεις και να φεύγεις πλουσιότερος, να κερδίζεις γνώση και έμπνευση. Αυτές είναι εξαιρετικές ταινίες για μένα.

