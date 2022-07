Δισκογραφικά οι Bailemos έχουν κυκλοφορήσει το EP “Vibration” το 2016 και η πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Burn the Ground” κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019. Κάποιες από τις σημαντικές εμφανίσεις της μπάντας ήταν αυτές στο Street Mode 2016 και στο Schoolwave 2017 ως guest band, ενώ το 2019 στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση του album “Burn the Ground” έπαιξαν σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα όπως οι Γιορτές της Γης στην Βλάστη Εορδαίας, το Smixi Festival στο Άργος Ορεστικό κ.α.

