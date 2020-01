Βραβεία Grammy: Σάρωσε η Billie Eilish! Αναλυτικά όλοι οι νικητές

LIKE US ON FACEBOOK

Η 18χρονη που έχει κάνει τεράστια επιτυχία και έχει εισβάλει σε κάθε λίστα στο Spotify, η Billie Eilish σάρωσε στα Grammys! Ήταν ανάμεσα στους βασικούς νικητές των Grammys 2020, αφού επικράτησε σε 5 κατηγορίες.

Απρόσμενα για πολλούς, η Billie Eilish κατάφερε να φύγει απ’ τη βραδιά έχοντας συνολικά 5 βραβεία στα χέρια της: Καλύτερο τραγούδι, άλμπουμ της χρονιάς, ηχογράφηση της χρονιάς, καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα, καλύτερο ποπ άλμπουμ.

Θυμήσου εδώ τους περσινούς νικητές των βραβείων Grammy.

Όλοι ο νικητές των Grammys 2020:

Άλμπουμ της χρονιάς

Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Ηχογράφηση της χρονιάς

Billie Eilish, «Bad Guy»

Τραγούδι της χρονιάς κατά ερμηνευτή/συνθέτη

Billie Eilish (ερμηνεύτρια) και Finneas O’Connell (συνθέτης· είναι επίσης ο αδελφός της), «Bad Guy»

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα

Billie Eilish

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Tyler, The Creator, «Igor»

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

Cage The Elephant, «Social Cues»

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Lizzo, «Truth Hurts»

Καλύτερη ερμηνεία διδύμου/ συγκροτήματος σε ποπ σύνθεση

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ «urban contemporary» μουσικής

Lizzo, «Cuz I Love You (Deluxe)»

Καλύτερο άλμπουμ instrumental μουσικής

Rodrigo y Gabriela, «Mettavolution»

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής R&B

Anderson Paak, «Ventura»

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Vampire Weekend, «Father of the Bride»

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

Angelique Kidjo, «Celia».

