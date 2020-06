Βούλιαξε από celebrities η Μύκονος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

LIKE US ON FACEBOOK

Ουκ ολίγοι celebrities στη Μύκονο φαίνεται να περνούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μακριά από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας λίγες ώρες ξεγνοιασιάς.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να αποδράσουν για λίγο από τις πόλεις όπου ζούμε και να κατευθυνθούν προς παραλιακούς οικισμούς που μεταξύ άλλων θα τους προσφέρουν οάσεις δροσιάς, με τη θάλασσα να σκάει στα πόδια τους. Πολλοί, μάλιστα, ήταν οι Έλληνες που έφυγαν σε νησιά και άλλες παραλιακές περιοχές για να πάρουν μια δόση διακοπών.

Έτσι λοιπόν και αρκετοί Έλληνες διάσημοι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος επέλεξαν τη Μύκονο για να ξεσκάσουν με το νησί να μην έχει ξένους τουρίστες, όμως οι celebrities στη Μύκονο μόνο λίγοι δεν είναι.

Η παρέα του Just the 2 OF Us ήταν εκεί, αφού η Βίκυ Κάβουρα με τη Χριστίνα Παππά και τη Νικολέτα Καρρά ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο και οι τρεις τραγουδούν. Μάλιστα, στην παρέα τους φαίνεται πως είναι και ο Γιώργος Λιβάνης.

Στο νησί όμως ήταν και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία συνάντησε τυχαία την Τζώννυ Καλημέρη και την Χριστίνα Κοντοβά, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο του Mykonoslive.tv.

Στην όμορφη Μύκονο περνάει το τριήμερο κι ένα γνωστό και αγαπημένο ζευγάρι. Η κάμερα του Mykonos Live TV απαθανάτισε, ακόμα, τον Σάκη Τανιμανίδη με τη σύντροφό του Χριστίνα Μπόμπα στα στενά του νησιού, οι οποίοι να θυμίσουμε και πως έχουν ξεπεράσει τον κορονοϊό εδώ και καιρό. Μαζί τους είναι οι κουμπάροι τους Μαρίνα Βερνίκου και Μίλτος Καμπουρίδης.

Στο νησί της Μυκόνου βρέθηκε και η όμορφη Δούκισσα Νομικού, η οποία ανέβασε φωτογραφία στο Instagram, ποζάροντας με το καυτό της μπικίνι.

Διάβασε ακόμα:

Photo: Unsplash/Alex Korolkoff