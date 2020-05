Τρύφωνας Σαμαράς: Απαντά σε Λάκη Γαβαλά και Τάσο Ξιάρχο για τα σχόλιά τους (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Μετά το τέλος του τρίτου show του J2US έδωσε απάντηση ο Τρύφωνας Σαμαράς για τον Λάκη Γαβαλά και τον Τάσο Ξιάρχο για τα σχόλιά τους.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς τράβηξε για άλλη μια φορά την προσοχή με την εμφάνισή του στο τρίτο show του Just The 2 Of Us, ενώ μετά το τέλος του απάντησε στην κάμερα της εκπομπής “Έλα χαμογέλα” για όλα όσα είπε για τον ίδιο ο Λάκης Γαβαλάς σχετικά με την εμφάνισή του στο προηγούμενο show.

Αρχικά, ο Τρύφωνας Σαμαράς αναφέρθηκε στη Δέσποινα Βανδή, η οποία τον είχε κρίνει έντονα και αυστηρά για την εμφάνισή του στο δεύτερο show. Ο Τρύφωνας αυτή τη φορά μίλησε ανοιχτά στην κάμερα του “Έλα Χαμογέλα”, λέγοντας χαρακτηριστικά «Τη Δέσποινα την αγαπάω και τη σέβομαι, αλλά νομίζω ότι την προηγούμενη φορά έκανε λάθος. Εγώ δεν το συζητάω άλλο, αλλά μου είπαν ότι έχω πάρει σβάρνα τα κανάλια. Δεν στεναχωριέμαι για τέτοια, θέλω να έχω την υγεία μου, αυτό είναι το πρωταρχικό και για όλους μας. Εδώ έχουμε έρθει για να περάσουμε τέλεια».

Τι είπε, όμως, χαρακτηριστικά ο Τρύφωνας Σαμαράς για τον Λάκη Γαβαλά και τον Τάσο Ξιάρχο, όταν ρωτήθηκε;

Δε θέλω να μιλήσω και να μπω σε αυτό το τριπάκι και να τους βρίζω όλους. Είναι γνώμη του. Αν με θεωρεί καρακίτς…. Εγώ δε γύρισα ποτέ να πω κάτι για την εμφάνισή του γιατί σέβομαι κάποιον που συμμετέχω στο show μαζί του. Αν δεν υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας… Δε θα πέσω σε αυτό το επίπεδο του Λάκη Γαβαλά. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, όταν με τον Λάκη έχω συνεργαστεί, έχω κάνει κι εγώ επίδειξή του. Κάνουμε μια επίδειξη, δε θα ξαναγίνουν δηλαδή τα μαλλιά που είχαν γίνει στην επίδειξη;

Bonus: Η εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά

Την προηγούμενη φορά δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του ίδιου και της Δέσποινας Βανδή, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα δεν ήταν ίδια. Η κριτική επιτροπή έκρινε καλύτερη την εμφάνισή του. Τι είπε όμως η Δέσποινα Βανδή αυτή τη φορά;

Δες ακόμα: