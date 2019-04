Τραγούδησαν το «Happy Birthday» στη βασίλισσα Ελισάβετ! (Video)

Ειδικότερα, η βασίλισσα Ελισάβετ γιόρτασε τα γενέθλια της μετά τη θεία λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα στον Πύργο του Ουίνσδορ, όπου συνοδευόταν απ’ τους πρίγκιπες William και Harry, αλλά και την Kate Middletton.

Απ’ την παρέα έλειπε μόνο η Meghan Markle, η οποία είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και αναμένεται από μέρα σε μέρα να γεννήσει το πρώτο της παιδί με τον πρίγκιπα Harry.

Ωστόσο, το νεαρό πριγκιπικό ζεύγος δεν παρέλειψε να ευχηθεί «Χρονιά Πολλά» στη βασίλισσα και μέσα απ’ τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στο παρεκκλήσι αυτό τον Μάιο του 2018, ανάρτησε το ευχετήριο μήνυμά του για τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Στην ανάρτηση έγραψαν: «Ευτυχισμένα γενέθλια Μεγαλειοτάτη, Κυρία, Γιαγιά. Σας ευχόμαστε να περάσετε την πιο υπέροχη μέρα! Harry & Meghan».

Well-wishers broke into a spontaneous rendition of Happy Birthday as the Queen, who turns 93 today, left an #EasterSunday service.

There was only a slight falter over what to call the Monarch mid-song, with the crowd settling (mostly) on ‘Your Majesty’ 🎂https://t.co/nxc3MNUjwF pic.twitter.com/6fnujqPZw8

— ITV News (@itvnews) April 21, 2019