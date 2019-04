Το teaser του τραγουδιού της Φουρέιρα με τον Snoop Dogg είναι εδώ! | Video

View this post on Instagram

👀Catch a glimpse of the new video🚨 #Sirens 🚨 by the talented @kaanfirstclass the legendary @snoopdogg and the pop queen 👑 @foureira will be out this Friday on #panikrecords official YouTube channel! 😎⁣ Stay tuned! ⁣ ⁣ #kaan #snoopdogg #foureira #newsingle #newvideo #panikstars #panikworld