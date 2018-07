Το σύντομο και λιτό σχόλιο της Robin Wright για τον Kevin Spacey

Oι δυο τους δούλεψαν αρκετά χρόνια μαζί αφού συμπρωταγωνιστούσαν στην πιο επιτυχημένη πολιτική σειρά όλων των εποχών, «House of Cards», μέχρι που η παραγωγή αποφάσισε να στείλει τον ηθοποιό «σπίτι του» μετά το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε. Τι είπε, όμως, η Robin Wright για τον Kevin Spacey;

Η Robin Wright μίλησε στην παρουσιάστρια της εκπομπής «Today», Savannah Guthrie, για τον πρώην συμπρωταγωνιστή της, Kevin Spacey, και η αλήθεια είναι πως δεν φάνηκε πως θα ήθελε ν’ αναφερθεί περαιτέρω στο θέμα.

Αρκετούς μήνες αφότου ήρθαν στο φως οι κατηγορίες σε βάρος του Kevin Spacey για σεξουαλική κακοποίηση, η Robin Wright λέει ότι δεν τον γνωρίζει καλά σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα διότι είχε επαφές μαζί του μόνο στη δουλειά. Η ίδια τόνισε πως δεν ήξερε τον Kevin Spacey σαν άνθρωπο, αλλά ήξερε πόσο καλός ηθοποιός ήταν.

«Υπήρχε κάποιο κόκκινο καμπανάκι ή κάτι άλλο που να σε έκανε να υποψιαστείς ότι ήταν πιθανό να συμβαίνει;», την ρώτησε η Guthrie με την ηθοποιό ν’ απαντά:

Ο Kevin κι εγώ βρισκόμασταν μαζί μόνο κατά τη διάρκεια του “action” και “cut” και ανάμεσα στις σκηνές γελούσαμε λίγο. Δεν τον γνώριζα σαν άνθρωπο. Ήξερα μόνο το πόσο υπέροχος ηθοποιός ήταν

