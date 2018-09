Το συγκινητικό μήνυμα του Τσιτσιπά για τον πατέρα του | Photo

Ο 20χρονος τενίστας είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Είναι ο αθλητής που με δουλειά, πίστη, και αφοσίωση φτάνει διαρκώς και πιο ψηλά και μας κάνει περήφανους σαν χώρα! Το μήνυμα του Τσιτιπά προς τον πατέρα του, δείχνει και το ήθος του αθλητή.

Ο πατέρας του 20χρονου αθλητή είναι πάντα δίπλα του και τον υποστηρίζει. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς είναι και πατέρας και προπονητής του τενίστα. Και είναι πάντα εκεί να τον ενθαρρύνει και να προσπαθούν από κοινού για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς του το αναγνωρίζει και είναι ευγνώμον.

Το μήνυμα του Τσιτσιπά για τον πατέρα του έγινε με μια φωτογραφία που ανέβασε ο ίδιος στο Twitter. Με ένα throwback!

Τη φωτογραφία συνοδεύει η λεζάντα: «Ο πατέρας μου μου έδωσε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε κανείς να δώσει σε άλλον άνθρωπο, πίστεψε σ’ εμένα».

My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me. pic.twitter.com/TL67xcg0lZ

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) September 14, 2018