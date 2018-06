Το δικό της αντίο είπε η Asia Argento στον σύντροφό της Anthony Bourdain, o οποίος έφυγε σήμερα Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Το συγκινητικό αντίο της Asia Argento στον Anthony Bourdain.

Το αντίο της Asia Argento στον Anthony Bourdain ήταν συγκινητικό καθώς μέσα σε λίγες γραμμές κατάφερε να αποτυπώσει τον πόνο που νιώθει από τον θάνατο του αγαπημένου της, ενώ ζητά από όλους να σεβαστούν τόσο την οικογένεια του διάσημου Αμερικανού σεφ όσο και την δική της ιδιωτική ζωή.

Με ένα μήνυμα στο Twitter η Ιταλίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, Asia Argento έστειλε το δικό της μήνυμα για τον θάνατο του Anthony Bourdain, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του σήμερα στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της σειράς Parts Unknown.

«Ο Anthony έδωσε όλο τον εαυτό του σε όλα όσα έκανε. Το υπέροχο, ατρόμητο πνεύμα του άγγιξε και ενέπνευσε τόσους πολλούς και η γενναιοδωρία του δεν είχε όρια. Ήταν η αγάπη μου, ο βράχος μου, ο προστάτης μου. Είμαι εντελώς συντετριμμένη. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του. Θα σας ζητούσα να σεβαστείτε την ιδιωτική τους ζωή και τη δική μου»,γράφει στην ανάρτησή της στο Twitter.

Συγκλονισμένοι οι celebrities απ’ τον θάνατό του

Συγκλονισμένοι δηλώνουν οι celebrities για τον απρόσμενο θάνατο του Anthony Bourdain. Διάσημοι σεφ και όχι μόνο έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

«Πρέπει να πω πως είμαι εντελώς σοκαρισμένος στο άκουσμα πως ο απίστευτος Bourdain πέθανε. Πραγματικά ξεπέρασε τα καλούπια και πήγε σε άλλο επίπεδο την μαγειρική φιλοσοφία. Aναπαύσου εν ειρήνη σεφ. Οι σκέψεις μου και η αγάπη μου σε όλη την οικογένεια και τους στενούς φίλους», γράφει ο Jamie Oliver.

I have to say I’m in total shock to hear that the amazing @Bourdain has just died 💔 he really broke the mould, pushed the culinary conversation, Rest in peace chef 👨‍🍳 🙏 thoughts and love to all his family and close friends xxxxxxxxxxx pic.twitter.com/HB7sV7CeRH — Jamie Oliver (@jamieoliver) June 8, 2018

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Βρετανός σεφ, Gordon Ramsay, δηλώνοντας σοκαρισμένος και λυπημένος από την απώλεια του Anthony Bourdain.

Stunned and saddened by the loss of Anthony Bourdain. He brought the world into our homes and inspired so many people to explore cultures and cities through their food. Remember that help is a phone call away US:1-800-273-TALK UK: 116 123 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) June 8, 2018

Έφερε τον κόσμο στα σπίτια μας και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους έτσι ώστε να εξερευνήσουν πολιτισμούς και πόλεις μέσω του φαγητού τους. Θυμηθείτε ότι η βοήθεια είναι μόνο μια τηλεφωνική κλήση μακριά…

Την είδηση σχολίασε και ο Αμερικανός Πρόεδρος καθώς έφευγε για τη Σύνοδο των G7.

Trump on death of Anthony Bourdain: "I want to extend to his family my heartfelt condolences. That was very shocking. When I woke up this morning, Anthony Bourdain is dead. I enjoyed his show." pic.twitter.com/KYk8Q3gSaA — Washington Examiner (@dcexaminer) June 8, 2018

