Το πρώτο βιβλίο του Justin Timberlake με φωτογραφίες και ιστορίες απ’ τη ζωή του!

Εκτός από επιτυχημένος τραγουδιστής, πολύ καλός πατέρας και σύζυγος, ο Justin Timberlake έρχεται να κατακτήσει και το επάγγελμα του συγγραφέα, καθώς ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο του βιβλίο!

Η ανακοίνωση στο Instagram πραγματοποιήθηκε μόλις χθες Παρασκευή και συνοδευόταν από μία φωτογραφία του ίδιου, ο οποίος κρατούσε στα χέρια το βίβλο με τίτλο Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me.