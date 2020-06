Το πάρτυ έκπληξη και η εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων του Ετεοκλή Παύλου!

LIKE US ON FACEBOOK

Πριν από λίγες μέρες είχε γενέθλια ο σύντροφος της Ελένης Χατζίδου κι αναμφίβολα η τούρτα γενεθλίων του Ετεοκλή Παύλου δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Ο Ετεοκλής Παύλου είχε γενέθλια τη Δευτέρα. Ο γνωστός αθλητής έκλεισε 30 έτη και το τελευταίο χρονικό διάστημα δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο τραγούδι στο J2US. Στο πλευρό του φυσικά είναι η σύζυγός του που είναι και coach του στο show αυτό. Με αφορμή τα γενέθλιά του η σύντροφός του, Ελένη Χατζίδου, δε θα μπορούσε να μην του ετοιμάσει μία υπέροχη κι εντυπωσιακή τούρτα. Μπορεί να μην την έφτιαξε με τα χεράκια της, όμως το αποτέλεσμα μετράει!

Η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την έκπληξη που έκανε στον σύντροφό της στο Just the 2 Of Us, καθώς και μια σειρά από φωτογραφίες με την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων του Ετεοκλή Παύλου.

Πάνω στην τούρτα υπάρχει ο superman, μόνο που… τρώγεται στην περίπτωση αυτή. Στην έκπληξη που έκανε η Ελένη στον Ετεοκλή βρισκόντουσαν ακόμα αγαπημένα πρόσωπα και άτομα από το J2US, όπως ο Νίκος Κοκλώνης, ο Μάριος Πρίαμος και η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα «Πραγματικά μόνο αυτή την τούρτα μπορούσα να σκεφτώ για το αγόρι μου! Μόνο με ως superman μπορούσα να τον σκεφτώ! Κ πάλι χρόνια σου πολλά αγάπη μου! Υ.Γ Με διάφορα η καλύτερη τούρτα κ εξωτερικά κ εσωτερικά!!!».

Δες το βίντεο και τις φωτογραφίες με την τούρτα γενεθλίων του Ετεοκλή Παύλου:

