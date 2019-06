Το μήνυμα του Άνθιμου Ανανιάδη με αιχμές για την απουσία του απ’ τη βάφτιση του γιου του

View this post on Instagram

25/05/2019 🕊️✨~Μια ευχή θα σου χαρίσω αγοράκι μου γλυκό από σήμερα η ζωή σου να ‘χει άστρο φωτεινό. Ρόδινα τα όνειρά σου και ευτυχία παντοτινή,η γλυκιά σου η καρδούλα ποτέ να μην πληγωθεί~ Να ζήσεις παιδί μου 💙#Filippos-Dimitris-Gazis✨