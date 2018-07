Το φουσκωτά φλαμίνγκο έχουν πια ξεπεραστεί κι αυτή είναι η νέα τάση! (Photos)

Το νέο φουσκωτό, που έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες δεν είναι ούτε φλαμίνγκο, ούτε μονόκερος ούτε και κάτι που έχεις δει το τελευταίο διάστημα.

Είναι ένα φουσκωτό σε σχήμα φέρετρου και έχει σχεδιαστεί από τους Καναδούς Andrew Greenbaum και Ian Felton. Φυσικά, αυτό το φέρετρο κλείνει από πάνω για να μπορεί κάποιος να “αναπαυθεί” εν ειρήνη μέσα στη θάλασσα ή την πισίνα.

Οι φωτογραφίες αυτού του ιδιαίτερου φουσκωτού κυκλοφόρησαν στα social media με τους χρήστες να το λατρεύουν και να προθυμοποιούνται να πληρώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να το αποκτήσουν.

Μπορεί να μην είναι για τα γούστα όλων, αλλά είναι σίγουρα ένα project πάρα πολύ έξυπνο (ξεκαρδιστικό θα λέγαμε), το οποίο ταιριάζει ιδανικά σ’ εκείνους που το Καλοκαίρι δεν είναι η αγαπημένη τους εποχή.

when it’s summer but you have depression pic.twitter.com/bmQUGqUBa4

— KT 🌱 (@kxthleen) July 4, 2018