To beach party της Μενεγάκη στα Άχλα λίγο πριν την πρεμιέρα της! (Photos)

Μπορεί να γύρισε για λίγο στην Αθήνα λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, όμως, με την πρώτη ευκαιρία επέστρεψε ξανά στην αγαπημένη της Άνδρο η Ελένη Μενεγάκη!

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο των διακοπών της, η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται στα Άχλα και μάλιστα το βράδυ του Σαββάτου ετοίμασαν με τον Ματέο Παντζόπουλο ένα beach party! To beach party της Μενεγάκη στα Άχλα λίγο πριν την πρεμιέρα της τα είχε όλα: Μπάρμπεκιου, καλή παρέα και διάθεση στα ύψη!

Μαζί με φίλους τους, το ζευγάρι πέρασε ένα όμορφο βράδυ κι αυτό το αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που ανέβασαν στο Instagram.

Η Ελένη ανέβασε μια φωτογραφία από την παραλία όπου έψηνε με τους φίλους της κι έγραψε: «#eleni …το τελευταίο ΣΚ που θυμίζει ακόμα καλοκαίρι ! #greece #andros #onarexperience #nature_greece #summer #happy».

Φυσικά, η Ελένη μαζεύει δυνάμεις κι απολαμβάνει όσο περισσότερο μπορεί τις διακοπές και την χαλάρωση, καθώς επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από την 1 Οκτωβρίου.

«Θα περιμένετε μια ευχάριστη, χαρούμενη εκπομπή όπως νομίζω σας έχουμε συνηθίσει», δήλωσε η παρουσιάστρια όταν την ρώτησαν σχετικά με την πρεμιέρα της.

Φωτογραφίες απ’ το beach party στα Άχλα ανέβασε και ο Ματέο Παντζόπουλος μέσα απ’ τον λογαριασμό του Onar, γράφοντας:

They call us DREAMERS. But we’re the ones who dont sleep.ONAR . . . #beachparty #onarexperience #paradisefound

