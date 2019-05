Το «αντίο» της Ιωάννας του MasterChef μετά την αποχώρηση της

View this post on Instagram

Και καπου εδω τελειωνει για εμενα αυτο το παραμυθένιο ταξιδι μαγειρικής που ονομάζεται #masterchefgr Ευχαριστω παρα πολυ ολους εσας που με στηρίξατε σε ολη την διάρκεια του διαγωνισμού, ενα τεράστιο ευχαριστώ στην παραγωγη και ολους τους ανθρωπους που ειναι οι αφανείς ήρωες αλλα χωρις αυτους δεν θα υπήρχε ολο αυτο το ωραιο αποτελεσμα που βλεπουμε.στο καναλι #starchanneltv Ευχαριστω που πιστέψατε σε εμένα @scontizas @chef_koutsopoulosleonidas @ioannidispanos ❤ Το μεγαλυτερο ευχαριστω το οφείλω στην οικογενεια μου και στους ανθρωπους που με έσπρωξαν και πίστευαν σε εμένα!! ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ! #teamioanna #teambourloka #teamioannidis