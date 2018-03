Tο ανθρώπινο μέλλον μας περπατάει στην Τσιμισκή; | Video

LIKE US ON FACEBOOK

Κάθε μέρα βλέπουμε απίστευτα πράγματα στο Instagram, στο διάλειμμα μας, στο scroll που κάνουμε κι εμείς για να ενημερωθούμε τι γίνεται στον κόσμο.

Τι είδαμε σήμερα; Είδαμε το ανθρώπινο μέλλον μας να περπατάει στην Τσιμισκή; Ερώτηση γιατί δεν είμαστε απολύτως σίγουροι και βέβαιοι.

Θα αναρωτιέσαι τόση ώρα για ποιο πράγμα μιλάω και θα σου εξηγήσω. Εκεί λοιπόν που χαζεύαμε στο Instagram, το μάτι μας έπεσε σ’ ένα συγκεκριμένο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Γιώργος Αξάς.

Σ΄αυτό το βίντεο βλέπουμε μια εντυπωσιακή κοπέλα να περπατάει στην Τσιμισκή και το περπάτημα της να θυμίζει κάτι από ρομπότ. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι γύρω της δεν της μιλούν απλά κοιτούν και σχολιάζουν.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, o Γιώργος Αξάς γράφει: «ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι πλάκα κ δεν είναι κλιπ! Είναι στην Τσιμισκή ανάμεσα μας. Είναι το ανθρώπινο μέλλον μας».

Εμάς μας δημιουργήθηκε το πολύ εύλογο ερώτημα εάν πρόκειται για κάποιου είδους φάρσα ή ψυχολογικού τεστ. Κι όχι δεν ήμασταν οι μόνοι, αφού κι άλλοι χρήστες του Instagram έθεσαν το ίδιο ερώτημα.

Στα σχόλια διαβάσαμε την εξήγηση του χρήστη queenfchristy, ο οποίος αναφέρει: «Ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας, στην τσάντα της είχε φυλλάδια τα οποία έγραφαν “you don’t need bigger boobs, you need to read better books”. Το ίδιο έγραφε και το μπλουζάκι της από πίσω».

Μερικοί άλλοι χρήστες, όπως ο stelios_karoulias είδαν το βίντεο με περισσότερο χιούμορ: