Της έπεσε το κινητό απ’ το μπαλκόνι και κατέστρωσε ολόκληρο σχέδιο διάσωσης | Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Όλοι, καλώς ή κακώς είμαστε κολλημένοι με τα κινητά μας. Έχουν γίνει προέκταση του χεριού μας. Τα χρησιμοποιούμε για να τσεκάρουμε το Facebook, το Twitter, για να ανεβάσουμε τις υπέροχες φωτογραφίες μας στο Instagram και να μιλήσουμε στο WhatsApp με τους κολλητούς. Και μέσα σε όλα αυτά ν’ απαντήσουμε και σε κάποιο τηλεφώνημα.

Ένα άτομο κατά μέσο όρο ξοδεύει περίπου 84 ώρες στο smartphone, σύμφωνα με την έκθεση 2017 Cross Platform Future in Focus.Έτσι μπορείς να φανταστείς την απόγνωση και απόλυτη απελπισία αυτής της κοπέλας που έριξε τον ψηφιακό της “σύντροφο” στο μπαλκόνι του γείτονα.

Εσύ μέχρι που θα έφτανες για να σώσεις το κινητό σου; Αυτή η κοπέλα πάντως το τερμάτισε!

Η Liz Bertorelli δεν μας εξηγεί πως τα κατάφερε και της έπεσε το κινητό στο μπαλκόνι του γείτονα αλλά το αφήνει στη φαντασία μας.

What did I do tonight? Oh ya know, dropped my phone off balcony to the unit below. Watchin' notifications roll in from afar is devastating. pic.twitter.com/o9lR3iqehc — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Μετέτρεψε όμως την όλη εμπειρία της σ’ ένα συναρπαστικό δράμα με συχνές ενημερώσεις στο Twitter (μέσω Tablet αφού δεν είχε κινητό). Έτσι λοιπόν, βλέπουμε καρέ-καρέ τον τρόπο διάσωσης του smartphone της.

Κάθε tweet δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο τα συναισθήματά της καθώς παρακολουθεί το κινητό της να ζει τη ζωή του χωρίς αυτήν.

Η Bertorelli λοιπόν, σκαρφίζεται ένα σωρό σχέδια για να έρθει και πάλι κοντά στο αγαπημένο της κινητό. Το πρώτο βήμα ήταν να αφήσει ένα σημείωμα να το βρει ο γείτονάς της αλλά ατύχησε. Το πήρε ο άνεμος και bye bye.

Update: Noooo, note blew off the table. Its very windy this morning and might rain, nice. pic.twitter.com/D0gmbn03SX — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Το δεύτρο (πιο λογικό) σχέδιο είναι να χτυπήσει την πόρτα του γείτονα. Μα πώς δεν το σκέφτηκε νωρίτερα; Όμως όπως αποδείχτηκε ο γείτονας έλειπε σε διακοπές, επομένως έπρεπε να λάβει άμεσα δράση.

Η κατάσταση είναι απελπιστική…

Should I send my drone down? Y OR N? pic.twitter.com/gc8Awvz6Lc — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Τελικά, η Bertotelli αποφάσισε να περάσει τη νύχτα χωρίς το κινητό της. Μια καινούργια μέρα ξημέρωσε αλλά όταν πήγε στο γραφείο να δουλέψει συνειδητοποίησε πόσο πολύ της λείπει.

Update: At work without my iPhone, seeing everyone else with their iPhones. Feeling lost and alone 💔📱 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Μετά μπήκε να δει το καιρό και ενημερώθηκε πως θα πέσουν βροχές και καταιγίδες και πρέπει να σώσει το κινητό της. ΆΜΕΣΑ.

Update: It's going to storm and my iPhone is still trapped on a third floor balcony. May the odds be ever in your favour, sweet prince ⛈📱 pic.twitter.com/MDSTIzbJb2 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Τελικά δεν πρόλαβε…Η βροχή έπεσε αλλά το κινητό επέζησε!

Update: My sweet prince is ALIVE even after 19hours alone. Look at those notifications 😇📱 pic.twitter.com/vOVGPSPDFt — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Χρησιμοποιώντας όλες τις ικανότητές της και ούσα απελπισμένη κάλεσε έναν φίλο της να τη βοηθήσει για να φτιάξει μια συσκευή “διάσωσης”. Δημιούργησε λοιπόν, ένα τηλεχειριζόμενο εργαλείο το οποίο θα τη βοηθούσε στην πολύ σημαντική αποστολή της.

Update: My friend and I have built a new rescue device! Doing a LIVE demo of it on Instagram: https://t.co/bMkuCDVlbM before take off 🚀 pic.twitter.com/wtFb7j1AWv — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017

Το αποτέλεσμα; Τα κατάφερε!!!

UPDATE: OMFG WE GOT IT!!!!!!! WE GOT IT!!! 😍😍😍📱📱📱😍😍😍😍 pic.twitter.com/5nc7R27Wh2 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017

Και παρ’ όλα τα δεινά που πέρασε, το κινητό επέζησε. Μερικώς στραπατσαρισμένο και βρεγμένο. Αλλά λειτουργεί.

Και πόσο αγαπάμε αυτά τα happy endings!