Τι ετοιμάζουν Νίκος Κοκλώνης και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην τηλεόραση;

Νίκος Κοκλώνης και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ετοιμάζουν κάτι καινούργιο μετά το Just The 2 Of Us και ανυπομονούμε πολύ να δούμε να γίνεται πραγματικότητα.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τραγούδησε για τελευταία φορά με τον Χρήστο Ζώτο στη σκηνή του J2US -εξαιρώντας πάντα την εμφάνιση του τελικού- αφού το ζευγάρι αποχώρησε από το show. Το «Ροζ μπικίνι» και η εντυπωσιακή εμφάνιση της παρουσιάστριας με ένα κορμάκι δεν ήταν αρκετά για να τους κρατήσουν στο show.

«Ήταν ένα ωραίο ταξίδι, μεγάλο τελικά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε όλο αυτό το διάστημα, τους κριτές για την υπομονή τους, την ορχήστρα, τους δασκάλους μας. Εγώ ξεκινάω ένα παιχνίδι που δεν το θέλω και μετά στεναχωριέμαι πολύ που φεύγω. Εγκλιματίζομαι μετά και μου αρέσει και δεν θέλω να φύγω» είπε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μετά την αποχώρησή της.

Ωστόσο, η Ελένη Βουλγαράκη από το “Έλα Χαμογέλα” βρέθηκε στα παρασκήνια του Just The 2 Of Us και μίλησε με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και τον coach της, Χρήστο Ζώτο, ενώ πέτυχε και τον Νίκο Κοκλώνη σε κάποια στιγμή στο πλευρό της παρουσιάστριας.

Νίκος Κοκλώνης και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν μπόρεσαν να κρύψουν πως ετοιμάζουν κάτι νέο, ένα καινούργιο project, κατά πάσα πιθανότητα εκπομπή στο Open για την επόμενη σεζόν.

Μπορεί στην αρχή να προσπάθησαν να το κρύψου, προσέχοντας να μην πουν πολλά ή λεπτομέρειες στην ρεπόρτερ του “Έλα Χαμογέλα”, όμως λίγο τα χαριτωμένα υπονοούμενα, λίγο οι ατάκες του καθενός, καταλάβαμε πως οι δυο τους κάτι ετοιμάζουν στο κανάλι του Open, αν και ο διάσημος παραγωγός και παρουσιαστής δεν ήθελε να αποκαλύψει τίποτα παραπάνω.

Αναμένεται να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί η νέα τηλεοπτική εκπομπή που σχεδιάζουν Νίκος Κοκλώνης και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου!

