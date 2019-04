Τι έγραψε ο Mick Jagger μετά την επέμβαση στην καρδιά

Ο ίδιος θέλησε μ’ ένα μήνυμά του μέσω social media να καθησυχάσει απ’ την πλευρά του το κοινό του. Τι έγραψε, λοιπόν, ο Mick Jagger μετά την επέμβαση στην καρδιά;

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα υποστήριξης. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα και αναρρώνω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στο ιατρικό προσωπικό γιατί έκαναν εκπληκτική δουλειά», ήταν το μήνυμα του 75χρονου στον λογαριασμό του στο Twitter.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend – and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

