Τελικά η Kim έπεισε τον Trump και έδωσε χάρη στην κρατούμενη!

Τα κατάφερε η Kim Kardashian και πήρε αυτό που ήθελε! Ο Donald Trump έδωσε χάρη στην κρατούμενη Alice Johson, η οποία ήταν και ο λόγος που η τηλεπερσόνα επισκέφτηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο.

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως δόθηκε χάρη στην κ. Johnson καθώς υπήρξε πρότυπο κρατούμενης για τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Παρά την καταδίκη της, η Alice εργάστηκε σκληρά για να αποκαταστήσει τον εαυτό της στη φυλακή και να ενεργήσει σαν μέντορας προς τους συναδέλφους της.

Η ανακοίνωση προσέθεσε πως η διοίκηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρή σε περίπτωση εγκλήματος αλλά θεωρεί πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία σε εκείνους που προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι στη φυλακή.

Μετά την ανακοίνωση απ΄τον Λευκό Οίκο, η Kim με tweet της περιέγραψε την αφοσίωση της Alice Johson ως έμπνευση, ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη της στον Πρόεδρο Trump.

Αυτή η χάρη στην Alice Johnson δίνει ελπίδα και σε πολλούς άλλους στη φυλακή που αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018