Τα Oscars υποκλίθηκαν στα “Παράσιτα” | Απόλυτος νικητής ο Joaquin Phoenix

Η απονομή των Oscars ολοκληρώθηκε για 92η φορά στο στο Dolby Theatre του Hollywood. Για ακόμη μια φορά, πραγματοποιήθηκε χωρίς οικοδεσπότη ενώ υπήρχαν… νικητές και ηττημένοι!

Ακόμη μια λαμπερή βραδιά έφτασε στο τέλος της. Η απονομή των Oscars ολοκληρώθηκε και οι απόλυτοι νικητές είναι τα “Παράσιτα” και ο Joaquin Phoenix που είναι ο καλλιτέχνης της χρονιάς, αφού έχει σαρώσει όλα τα βραβεία κι έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές.

Η βραδιά εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ειδικά όσον αφορά τους νικητές.

Το βραβεία της Καλύτερης Ταινίας ανήκει στο φιλμ «Παράσιτα», το οποίο έφυγε από τα Oscars με 4 βραβεία κι αφήνοντάς τους όλους να μιλούν για αυτό. Πρόκειται για το πρώτο ξενόγλωσσο που αναδεικνύεται νικητής σε μια τόσο σπουδαία κατηγορία.

Πολύ περισσότερο, ο Μπονγκ Τζουν Χο απ’ τα «Παράσιτα» άφησε πίσω του Κουέντιν Ταραντίνο, Σαμ Μέντες, Μάρτι Σκορτσέζε, Τοντ Φίλιπς, κερδίζοντας το Oscar Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Παράλληλα, η ταινία κέρδισε και το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου.

Απ’ την άλλη, όπως ήταν και αναμενόμενο, ο Joaquin Phoenix κέρδισε το Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου για τη συγκλονιστική ερμηνεία του στο “Joker”. Το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου πήγε στην Ρενέ Ζελβέγκερ για την ταινία «Judy».

Με αγαλματίδιο στο χέρι έφυγε και ο Μπραντ Πιτ, αφού κέρδισε το βραβείο Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ».

Αναλυτικά όλοι οι νικητές των Oscars:

Καλύτερη Ταινία: Parasite

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν Χο – Parasite

A’ Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ – Joker

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ – Judy

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ, Once Upon a Time in Hollywood

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν, Marriage Story

Πρωτότυπο Σενάριο: Parasite

Διασκευασμένο Σενάριο: Jojo Rabbit

Ξενόγλωσση Ταινία: Parasite (Νότια Κορέα)

Φωτογραφία: 1917

Μουσική: Joker

Κοστούμια: Little Women

Μοντάζ: Ford V Ferrari

Ήχος: 1917

Μιξάζ: 1917

Ειδικά Εφέ: 1917

Μεϊκάπ & Κομμώσεις: Bombshell

Τραγούδι: I’m Gonna Love me Again – Rocketman

Μεγάλου Μήκους Animation: Toy Story 4

Μικρού Μήκους Animation: Hair Love

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ: American Factory

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Μικρού Μήκους Ταινία: The Neighbor’s Window

