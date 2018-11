Συνεργάτης της Μενεγάκη αποχώρησε απ’ την ομάδα μετά από 20 χρόνια

View this post on Instagram

Χρόνια πολλα στη μεγάλη μου αγάπη …στο κορίτσι μου το αγαπημένο …. @elenimenegaki ,εύχομαι μέσα απο τη καρδιά μου να είσαι πάντα καλα …να είσαι πάντα τόσο γλυκός άνθρωπος ….και είναι μεγάλη μου τιμή που τόσα χρόνια είμαι δίπλα σου …η αγάπη μου για σένα θα είναι παντοτινή ….είσαι μοναδική γιατί το αξίζεις ….❤️❤️ #love #beloved #friends #friendship #gorgeous #woman #super #star #celebration #eleni #happy #name #day #happynameday #hairstylist #hairbybouloubasis @bouloubasisv