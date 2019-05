Στο χειρουργείο ο Daniel Craig | Τι συνέβη στα γυρίσματα

Στο χειρουργείο ο Daniel Craig καθώς χτύπησε τον αστράγαλό του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το Bond 25 στη Jamaica. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Daniel Craig γλίστρησε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής με έντονη δράση. Ο 51χρονος ηθοποιός είναι καλά στην υγεία του και τα γυρίσματα θα συνεχιστούν δύο εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx

— James Bond (@007) May 22, 2019