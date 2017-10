Star Wars Alert! Κυκλοφόρησε το trailer του The Last Jedi (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «Star Wars: The Last Jedi» και το twitter παραληρεί!

To trailer της όγδοης ταινίας προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας τις ΗΠΑ, στον αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου ανάμεσα στους Chicago Bears και τους Minnesota Vikings, ενθουσιάζοντας βέβαια, τους fans του Star Wars.

Check out the brand new poster for Star Wars: #TheLastJedi and watch the trailer tonight. pic.twitter.com/A4UGpYqoeW — Star Wars (@starwars) October 10, 2017

Το trailer, όπως, ήταν αναμενόμενο μετρά ήδη μερικά εκατομμύρια views λίγες ώρες μετά την δημοσίευσή του στο Youtube.

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται ορισμένοι από τους βασικούς χαρακτήρες της ταινίας, όπως η Ρέι (Daisy Ridley) και ο Φιν (John Boyega), αλλά και ο Λουκ Σκάιγουόκερ (Mark Hamill) ο οποίος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ταινία.

Στην ταινία θα δούμε επίσης και τους Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels και Gwendoline Christie, αλλά και τους Kelly Marie Tran, Laura Dern και Benicio Del Toro που θα παίξει τον ρόλο του κακού.

Μάλιστα, στο «Star Wars: The Last Jedi» θα δούμε για τελευταία φορά την Carrie Fisher στον ρόλο της Λέια Οργκάνα, και η ταινία θα είναι αφιερωμένη στην ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο στα 60 της χρόνια.

Τα δάκρυα συγκίνησης του Twitter

Και φυσικά το Twitter παραληρεί και δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει τα συναισθήματα συγκίνησης και ενθουσιασμού!

me after the last Jedi trailer pic.twitter.com/fFx6ZhzOht — the last jedi (@tolkienianjedi) October 10, 2017

“I’ve seen this raw strength only once before, it didn’t scare me enough then. It does now.” – Luke. #StarWars #TheLastJedi pic.twitter.com/QDGVINfDfo — Austin (@AustinCTweets) October 10, 2017

LOOK AT IT TWICE BECAUSE LEIA IS CENTER AND I AM CRYJNG #TheLastJedi #StarWars pic.twitter.com/Ixl9dpCMBW — 🕸🎃Stephanie🎃🕸 (@AvalonSong) October 10, 2017

Ανυπομονούμε λοιπόν, μέχρι τον Δεκέμβρη που θα βγει η ταινία!