Scandal, Grey’s Anatomy και How to Get Away With Murder επιστρέφουν και μας καθηλώνουν! | Video

Scandal, Grey’s Anatomy και How to Get Away With Murder επιστρέφουν και μας καθηλώνουν! Μόλις κυκλοφόρησε το σούπερ- ντούπερ trailer, το οποίο περιλαμβάνει σκηνές απ’ τις νέες σεζόν και των τριών σειρών της Shonda Rhimes.

Το Grey’s Anatomy επιστρέφει με την 14η του σεζόν και στο trailer βλέπουμε ένα ρομάντζο ανάμεσα στους Maggie (Kelly McCreary) και Jackson (Jesse Williams), αλλά κι μια επανένωση για τους Teddy (Kim Raver) και Owen (Kevin McKidd).

Η Meredith (Ellen Pompeo) φαίνεται στεναχωρημένη αλλά ίσως έχει να κάνει με την Megan, η οποία ρωτάει τον Nathan (Martin Henderson) για τον έρωτα της ζωής του.

Το trailer μας δίνει επιπλέον μια γεύση απ’ την 7ης σεζόν του Scandal και την 4η σεζόν του How to Get Away With Murder!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά κι εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά το trailer υπό τον ήχο του «Look What You Made Me Do»!